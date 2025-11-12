Pablo Alborán anuncia su regreso a los escenarios y su nuevo disco, 'KM0', esta noche en 'El Hormiguero'

Tras anunciar en abril del año pasado en 'El Hormiguero' que dejaba la música por un tiempo, Pablo Alborán vuelve de su retiro puntual con su nuevo disco, 'KM0', que se ha estrenado este pasado viernes 7 de noviembre, con el que realizará un tour por todo el mundo en 2026. Además, el cantante malagueño repasará su nueva faceta como actor, tras participar en la ficción de Netflix 'Respira' esta noche en el plató de las hormigas más célebres de la televisión española.

18 canciones conforman el octavo disco de estudio de Pablo Alborán. En este nuevo trabajo, 'KM0', ha colaborado con grandes artistas de la talla de Ana Belén, Luan Santana, Lilas y Vicente Amigo. El malagueño regresa a los escenarios, tras confesar hace más de un año en 'El Hormiguero' que necesitaba un descanso para poder volver con más fuerzas y nuevas canciones, tras triunfar en su última gira al otro lado del charco. Con 'KM0' volverá a recorrer el mundo entero con sus canciones y de momento estas son las ciudades y fechas de los próximos conciertos de Pablo Alborán.

28 de febrero: Gran Arena Monticello, San Francisco de Mostazal (Chile)

2 de marzo: Movistar Arena, Santiago de Chile (Chile) – Agotado

3 de marzo: Movistar Arena, Santiago de Chile (Chile) – Últimas entradas

5 de marzo: Movistar Arena, Buenos Aires (Argentina)

7 de marzo: Quality Arena, Córdoba (Argentina)

14 de marzo: Movistar Arena, Bogotá (Colombia)

19 de marzo: Coliseo Rumiñahui, Quito (Ecuador)

21 de marzo: Coliseo Voltaire, Guayaquil (Ecuador)

24 de marzo: Anfiteatro Parque de la Exposición, Lima (Perú)

27 de marzo: Teatro Bradesco, São Paulo (Brasil) – Últimas entradas

28 de marzo: Teatro Bradesco, São Paulo (Brasil) – Agotado

25 de abril: MEO Arena, Lisboa (Portugal)

2 de mayo: Bilbao Arena, Bilbao

8 de mayo: Palau Sant Jordi, Barcelona

22 de mayo: Movistar Arena, Madrid – Últimas entradas

30 de mayo: Roig Arena, Valencia

5 de junio: Plaza de Toros, Murcia

6 de junio: Marenostrum, Fuengirola (Málaga)

12 de junio: Icónica Santalucía Sevilla Fest, Sevilla

26 de junio: Plaza de Toros, Granada

4 de julio: Coliseum, A Coruña

Sin fecha confirmada, en septiembre actuará en Guatemala, San José (Costa Rica), El Salvador y Panamá. En octubre cantará en varias ciudades de México (Ciudad de México, La Puebla, Guadalajara y Monterrey). Ya en 2027, Pablo Alborán continuará con su gira internacional, visitando las ciudades de Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington, Chicago, Houston, Texas y Los Angeles en Estados Unidos más San Juan en Puerto Rico en el mes de febrero. En Marzo, vuelta al viejo continente cantando en París, Londres, Milán, Berlín y Bucarest.

