Pablo Motos arranca la temporada de 'El Hormiguero' con un divertido repaso a los últimos 20 años

Pablo Motos ha arrancado la temporada 20 de 'El Hormiguero' con un divertido monólogo, como en sus viejos tiempos de 'El club de la comedia', en el que ha hecho un repaso a cómo ha cambiado la vida en los últimos 20 años, desde el cambio climático a la forma de cuidarse y con algún que otro mensaje a las altas esferas.

"Llevamos 20 años haciendo el programa. Cuando empezamos los móviles tenían botones, los coches tenían mechero y las teles tenían culo. Cuando empezamos Quevedo era escritor, Lamine Yamal no había nacido", ha comenzado.

El presentador ha tocado temas como la importancia de llevar una vida saludable: "Antes la sal era mala, ahora es buena. Antes un huevo a la semana, ahora 20 al día. Antes la grasa engordaba, ahora el torrezno es un super alimento. Antes tu abuela te daba de merendar pan mojado en vino con azúcar y un poquito de leche condensada para que tuvieras energía. Si ahora le das eso a tu hijo te quitan la custodia".

"Hace 20 años una persona de 65 años era viejo, ahora se está haciendo tres Iron Man, se está sacando una carrera de Ingeniería y todo para estar a tope y cuidar a su hijo de dos años. Tu ahora ves a ese señor de 65 años en pelotas y es como un joven que le han llevado al tapicero", ha proseguido levantando las risas del público.

Durante el discurso también ha habido cabida para los temas de actualidad: "Hace 20 años los calvos ya iban a Turquía, pero para ver Turquía. Hace 20 años te tenías que esperar una semana para ver un capítulo de 'Los Serrano', ahora ya no te acuerdas de la temporada completa que viste ayer que te faltan dos capítulos y están tus amigos: ¡Que te la tienes que ver que esta noche empieza la precuela!".

El cambio climático y el Gobierno también han estado presentes: "En estos años ha cambiado hasta el aire, cuando empezamos el Peugeot Diesel de Pedro Sánchez podía entrar en Madrid Central. Ahora para ser ecológico necesitas un coche eléctrico que no contamina y es super silencioso a no ser que explote".

"Vivimos en una época en la que hemos combinado coches super silenciosos y gente que camina mirando el móvil: suerte", ha reflexionado.

"En 20 años, un niño que haya nacido viendo 'El Hormiguero' ha visto pasar tres papas de Roma, dos reyes de España y tres presidentes del Gobierno y, es curioso, porque habrán visto renunciar a un papa, abdicar a un rey, pero presidentes del Gobierno ni uno, les salen garras para pegarse al sillón", ha continuado.

Y para poner el broche final y empezar el programa, ha recordado que lo que no ha cambiado es "el espíritu con el que empezamos. Nuestro lema sigue siendo el mismo del primer día: 'El Hormiguero es un lugar donde pase lo que pase te haremos sentir bien y lo vamos a volver a intentar. Aquí comienza la temporada 20 del hormiguero".