Pablo Motos confirma los próximos invitados de 'El Hormiguero'

Más de 4 millones de espectadores únicos y un share medio del 14,7% certificaron anoche que 'El Hormiguero' sigue siendo el programa más visto de la televisión en España. Antes de la visita de Yurena, Pablo Motos anunció a bombo y platillo la lista de invitados de la próxima semana en el espacio del access prime time de la pequeña pantalla de nuestro país. Cinco grandes artistas del mundo de la interpretación y de la música que otorgaran color y dinamismo al plató de las hormigas más famosas de la tele.

El lunes será turno para el actor y cantante Arón Piper que viene a presentar al programa de Antena 3 su primer disco de estudio titulado igual que su nombre y con el que busca romper la escena pop de nuestro país. El martes, dos colosos de la actuación nacional como son Imanol Arias y María Barranco, los protagonistas de la comedia teatral 'Mejor no decirlo', que se estrena en el Teatro Bellas Artes el 3 de octubre.

El miércoles vuelven los ritmos latinos al plató de 'El Hormiguero' con una nueva visita del artista colombiano Camilo, quien esta de gira por Europa y canta en nuestro país durante el mes de septiembre en Valencia, Almería y Alcalá de Henares. Por último, turno para una de las grandes voces de nuestra música, Luz Casal. La gallega sigue al pie del cañón y presenta el segundo sencillo de su nuevo albúm, '¿Qué has hecho conmigo?'.