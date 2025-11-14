El pase de micros de 'OT 2025' en la Gala 9 revela dudas, desgaste y algunas sorpresas entre los concursantes

Los nominados de 'OT 2025' de cara a la Gala 9 mostraron un pase de micros irregular marcado por los nervios y los mismos errores que arrastran desde semanas anteriores. Guille Toledano defendió 'Stars' con intención y una buena elección de repertorio, aunque el final quedó frío y aún debe pulir la letra. Lucía Casani, por su parte, repitió fallos habituales de proyección y afinación en 'Fue Tan Poco Tu Cariño', pese a mostrarse más suelta a nivel interpretativo. Ambos recibieron correcciones técnicas de Mamen y Manu Guix, quienes recalcaron la importancia de no descuidar la salud vocal y de corregir imprecisiones que ya no deberían aparecer a estas alturas del concurso.

Entre los no nominados, el resultado fue muy desigual. Olivia y Cristina superaron con solvencia la compleja 'Manchild', aunque con ciertas teatralizaciones y fallos que el jurado podría penalizar. Guillo Rist sorprendió tocando en directo, pero reconoció haber tenido su peor pase por exceso de vibrato. Crespo volvió a fallar afinación y no alcanzó el agudo clave de 'Hold My Hand', situándose en una posición delicada. Téyou mostró mejoría interpretativa, aunque con errores de letra y afinación; Claudia, con problemas de voz, mantuvo su aura pero sigue fallando en precisión vocal; y Tinho, también agotado, se emocionó al ofrecer un pase por debajo de su nivel. La grupal, como en toda la edición, quedó en un mero trámite pese a los buenos arreglos de Manu Guix.

