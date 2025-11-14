Acceso

El pase de micros de 'OT 2025' en la Gala 9 revela dudas, desgaste y algunas sorpresas entre los concursantes

El primer pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2025' mostró una mezcla de tensión, correcciones constantes y momentos de brillo desigual entre los concursantes, bajo la atenta mirada de los profesores

Los concursantes de 'OT 2025' repasando la canción grupal durante el pase de micros de la Gala 9
Los concursantes de 'OT 2025' repasando la canción grupal durante el pase de micros de la Gala 9
Javier Corpas
Creada:
Última actualización:

Los nominados de 'OT 2025' de cara a la Gala 9 mostraron un pase de micros irregular marcado por los nervios y los mismos errores que arrastran desde semanas anteriores. Guille Toledano defendió 'Stars' con intención y una buena elección de repertorio, aunque el final quedó frío y aún debe pulir la letra. Lucía Casani, por su parte, repitió fallos habituales de proyección y afinación en 'Fue Tan Poco Tu Cariño', pese a mostrarse más suelta a nivel interpretativo. Ambos recibieron correcciones técnicas de Mamen y Manu Guix, quienes recalcaron la importancia de no descuidar la salud vocal y de corregir imprecisiones que ya no deberían aparecer a estas alturas del concurso.

Entre los no nominados, el resultado fue muy desigual. Olivia y Cristina superaron con solvencia la compleja 'Manchild', aunque con ciertas teatralizaciones y fallos que el jurado podría penalizar. Guillo Rist sorprendió tocando en directo, pero reconoció haber tenido su peor pase por exceso de vibrato. Crespo volvió a fallar afinación y no alcanzó el agudo clave de 'Hold My Hand', situándose en una posición delicada. Téyou mostró mejoría interpretativa, aunque con errores de letra y afinación; Claudia, con problemas de voz, mantuvo su aura pero sigue fallando en precisión vocal; y Tinho, también agotado, se emocionó al ofrecer un pase por debajo de su nivel. La grupal, como en toda la edición, quedó en un mero trámite pese a los buenos arreglos de Manu Guix.

Reparto de canciones de la Gala 9 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

  • Canción grupal: 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún
  • Guille Toledano: 'Stars' de Simply Red
  • Lucía: 'Fue tan poco tu cariño' de Rocío Dúrcal
  • Olivia y Cristina: 'Manchild' de Sabrina Carpenter
  • Guillo Rist: 'Peregrino' de Carlos Ares
  • Crespo: 'Hold my hand' de Jess Glynne
  • Téyou: 'Súper vacío' de Vic Mirallas
  • Claudia: 'Latin Girl' de Emilia Mernes
  • Tinho: 'Beautiful Things' de Benson Boone

