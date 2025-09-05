Patricia Pardo cierra una etapa en 'Vamos a Ver' entre lágrimas: "Supone separarme de mi familia"

Uno de los programas damnificados por la nueva estrategia de Mediaset para intentar mejorar unas audiencias que han caído hasta un 8% de media de cuota de pantalla en el mes de agosto ha sido 'Vamos a Ver', el magacín matinal de Joaquín Prat que ha quedado en manos de Patricia Pardo tras el salto del presentador a las tardes de Telecinco con 'El Precio de...' y que verá reducido su horario una vez más a partir del próximo lunes 8 de septiembre cuando comienza la nueva etapa.

Este viernes, la nueva presentadora en solitario celebraba su cumpleaños en el que suponía su último programa con algunos de sus compañeros como Alfonso Egea, que también cambiará la redacción del programa de crónica social por la del nuevo formato vespertino junto a Joaquín Prat y el director Óscar de la Fuente. El periodista ha sorprendido a la maestra de ceremonias con un ramo de flores que le había enviado su marido, Christian Gálvez, y una tarta de cumpleaños de parte del equipo.

"Con lo mal que me caías a mí cuando te tenía en la competencia y lo que te quiero ahora", le ha dicho visiblemente emocionada, a la vez que no escondía su nerviosismo por su despedida: "Me ha costado mucho la mañana de hoy. Llevo a flor de pie desde que he entrado esta mañana porque es la última vez que entras en nuestra redacción".

"Estoy muy ilusionada y muy motivada porque yo soy un miura, ya me conocéis, lo que pasa es que, claro, para mí supone separarme de mi familia, que sois vosotros. Es como un desgarro y, bueno, cuando quieres avanzar pues hay que hacer muchos sacrificios", ha continuado Patricia en su despedida.

"Eres una trabajadora incansable, tienes un talento enorme y eres muy generosa; mucho más de lo que transmites y te va a ir fenomenal", le ha replicado Egea, mostrándole su apoyo y sus mejores deseos porque sabe que lo va a hacer muy bien.

"Estoy deseando, como loca, de que llegue la una y media el lunes para explorar nuevas cosas y por volver a hacer corazón y reality que me apetece un montón... pero es complicado. Es un cambio muy grande y a los cambios, a veces, cuesta habituarse", ha explicado la presentadora de Santiago de Compostela, antes de dirigirse a la audiencia y admitir que tiene muchas ganas de "empezar el lunes con el mismo compromiso, la misma humildad y el mismo rigor que el primer día. No me fallen".

La nueva etapa

A partir del lunes 8 de septiembre, 'Vamos a ver' lucirá caras renovadas con Patricia Pardo al frente del programa, que comenzará a las 13:30 horas, después de 'El Programa de Ana Rosa'. Este nueva etapa también contará con algunas novedades.

Una de las nuevas secciones tratará todos los viernes el tema del sexo y estará conducida por la psicóloga y sexóloga Ana Lombardía, que abordará esta temática sin tapujos ni tabúes. Además, la sección de actualidad, abierta a todo lo que se habla y ocurre en la calle, estará respaldada por un amplio equipo de reporteros como Alejandro Requeijo, Luis Rendueles y Vanesa Lozano, y al que se unirán: Sheila Hernández, periodista, escritora y creadora de es.decirdiario; y Álvaro L. Pajares, periodista de la plataforma Wokeup News.

Asimismo, seis nuevos nombres se sumarán al plantel de colaboradores especializados: la abogada Carmen Carcelén, el psiquiatra forense y escritor José Miguel Gaona, la psicóloga y escritora Rocío Ramos-Paúl; el inspector de policía y portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) José María Benito; el negociador en casos críticos y experto perfilador Juan Manuel García López-Pincho; y el politólogo y exmilitar Jasiel Paris.

Por otro lado, a la sección de crónica social y reality, con dos espacios propios en plató, se incorporará Anita Williams, exparticipante de 'Supervivientes 2025' y de 'La Isla de las Tentaciones'.