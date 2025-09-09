Pepa Bueno afronta su peor día en RTVE ante un Telediario 2 caótico plagado de errores

La televisión no es perfecta y, de vez en cuando, durante la emisión en directo de los programas, algún vídeo falla, se va el sonido o los reporteros no saben cuándo tienen que comenzar a hablar. Se ha visto infinidad de veces, pero el Telediario 2 de este lunes se llevó la palma con los múltiples errores que acumuló en 39 minutos.

Hasta tres fallos técnicos se contaron en el informativo nocturno de RTVE que presenta Pepa Bueno desde el pasado 1 de septiembre. La conductora tuvo que poner su mejor cara y, en ningún momento, perdió la compostura en el que seguramente ha sido su peor Telediario hasta la fecha.

Tal y como ha recogido el usuario Javier Debán en su canal de Youtube, la primera prueba de fuego para la comunicadora llegó mientras daba paso a la noticia de las nueve medidas que ha impuesto Pedro Sánchez "contra el genocidio" en Gaza. En silencio y sin inmutarse ante los gritos de "dentro vídeo" del realizador en tres ocasiones, la periodista aguantó en el plano 10 segundos hasta que finalmente entró el vídeo que acompañaba a la noticia.

El siguiente fallo técnico pilló esta vez a la presentadora sentada en la mesa del plató. Tras dar paso a un nuevo vídeo, la grabación no se escuchaba y, tras unos segundos reproduciéndose sin sonido, Pepa Bueno tuvo que pedir disculpas: "Les pedimos disculpas porque estamos teniendo un problema con este vídeo".

La noche no estaba siendo para nada fácil en el control de realización, que volvió a cometer otro error al final del informativo. Tal y como explica el usuario que ha compartido el vídeo, la entrevista que habían preparado con David Broncano ya estaba grabada y, cuando fue el momento de emitir ese bloque, el vídeo no se reproducía. Pepa Bueno aparece congelada y después se nota cómo el equipo de realización cambia al vídeo de reserva.