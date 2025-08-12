Pepa Romero le arrebata a Jorge Javier Vázquez la exclusiva que Chiqui Martí nunca quiso contarle

A finales de los 90 y principio de los 2000, Chiqui Martí empezó a ser una de las bailarinas más conocidas en España gracias a sus apariciones televisivas en 'Crónicas Marcianas', pero su carrera artística se vio frenada tras sufrir un grave accidente en 2004, que afortunadamente logró superar. Tras ello, siguió creciendo profesionalmente participando en programas como 'Supervivientes' y lanzando una marca de lencería erótica.

Este martes, la artista nacida en Barcelona, ha acudido al plató de la edición veraniega de 'Y ahora Sonsoles' para repasar su carrera artística y hablar del desafortunado accidente cuando actuaba en la discoteca Radical de Torrijos, en Toledo. Tras tener un fallo con una de las telas, cayó desde una altura de cuatro metros y medio quedando postrada en una silla de ruedas.

A lo largo de la entrevista, tras hablar de su actual academia de Pole Dance, de la que es directora, Pepa Romero no ha podido evitar recordarle que una de las mujeres que han pasado por su escuela ha sido Shakira y le ha preguntado si aprendió algo.

Inmediatamente a la bailarina le ha cambiado la cara, admitiendo que nunca había hablado de eso y acordándose del momento en el que Jorge Javier Vázquez le abordó en 'Sálvame' para relatar lo que sucedió: "Cuando Jorge Javier lo vea se va a enfadar porque me lo ha intentado sacar mil veces".

Chiqui ha comentado que la cantante colombiana quiso prepararse para el videoclip de 'Rabiosa', pero no todo fue de color de rosas: "Rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar".

La directora de la academia ha desvelado que el segundo día dejó a Shakira con una asistente suya, explicando que no aguantaba la actitud de la artista de Barranquilla, que no paraba de decirle que repitiera unos pasos de baile.

"Llevaba medias, no se las quería quitar y me rompió los escalones de la escalera", ha concluido Chiqui.