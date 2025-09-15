Pepe Navarro analiza la crisis de audiencias de Telecinco: "Se quedó clavada en una televisión única"

El presentador de televisión Pepe Navarro se ha estrenado este sábado como concursante de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco y, precisamente sobre la cadena y la bajada de audiencias que ha sufrido, registrando sus peores datos este verano, ha hablado en una entrevista con el medio 'Bluper'.

El comunicador ha recordado que es "la segunda vez que ocurre una cosa parecida", exponiendo que primeramente Valerio Lazarov "en 1994 lanzó una televisión colorista, mientras que Antena 3 era casi una televisión en blanco y negro", pero "después entró Antonio Asensio con ideas nuevas y al cabo de un año, Telecinco se quedó abajo".

Volviendo al presente, Navarro asegura que "se ha ido abajo porque se quedó clavada en una televisión única y ahora está en el cambio y el cambio no es fácil. Los tránsitos son siempre muy difíciles porque hay que buscar otra vez cómo ubicarse".

El periodista añade que cuando se quiere cambiar hay que "buscar tu lugar, el estilo" y despeja cualquier duda afirmando que "poco a poco empezará a acercarse a un mismo nivel de fuerza".

Bailando con las estrellas

El productor de televisión también ha hablado de su nuevo proyecto con Telecinco como concursante de 'Bailando con las estrellas'. Aunque ha estado casado con una exbailarina profesional, nunca ha tomado clases de baile, pero es un alumno aplicado y paciente.

Sin embargo, cuando le propusieron participar, su primera respuesta fue: "qué tontería". Pero al final cambió de idea: "Fui pensando, lo comenté con mis hijos, y ¿por qué no?, ¿por qué no bailar? Y después de los primeros ensayos, entiendo por qué no".

En cuanto a la batalla que se está librando por segundo año consecutivo entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', el concursante del programa de baile no se decanta por ninguno, pero admite que es "digno de análisis" porque "son dos maneras distintas de entender la televisión".

"Broncano hace un programa sin contenido, que tiene un mérito de narices, pero carece de un contenido sólido como posiblemente lo es Pablo. El programa de Motos sin él no existiría, pero podría hacerse de otra manera", ha explicado.