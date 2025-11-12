Pilar Vidal destapa la verdad sobre Andy y Lucas: "Llevan 20 años sin ser amigos, solo compañeros de trabajo"

La periodista Pilar Vidal ha aportado nueva luz sobre la separación del dúo musical Andy y Lucas durante su intervención en 'Espejo Público'. Según explicó, el distanciamiento entre los artistas no es reciente, sino que se remonta a los inicios de su carrera, cuando el éxito comenzó a transformar su relación personal y profesional. Pilar Vidal aseguró que, aunque Andy y Lucas comenzaron su trayectoria como amigos en Cádiz, esa conexión se rompió pocos años después de alcanzar la fama. "Desde entonces, jamásvolvieron a compartir coche ni camerino. Solo al principio hubo amistad, llevan 20 años sin ser amigos, solo compañeros de trabajo", afirmó la periodista, citando a personas que trabajaron con ellos en los primeros años.

El dinero y el éxito, origen del distanciamiento entre Andy y Lucas

Según la información aportada por Pilar Vidal, la fama temprana y los ingresos millonarios provocaron tensiones entre ambos. En los primeros cinco años, el dúo habría ganado alrededor de seis millones de euros. Mientras Lucas invertía en propiedades, Andy optaba por un estilo de vida más ostentoso, gastando en coches de lujo. La periodista del magacín de actualidad de Antena 3 también señaló que Lucas fue quien supo gestionar mejor su carrera y finanzas, algo que habría generado desequilibrios y resentimientos con el tiempo. Otro de los puntos destacados fue la diferencia en el papel artístico de cada uno. Pilar Vidal afirmó que "Lucas era quien componía las canciones", mientras que Andy tenía menos facilidad para la creación musical. Según los productores que trabajaron con ellos, desde el principio cada uno asumió un rol muy marcado: "el duro y el blando".

Concierto de Andy y Lucas JuanJo Martín Agencia EFE

Las fuentes consultadas por la periodista lamentan que, pese al enorme talento y la inversión inicial, la falta de entendimiento personal haya frenado el potencial del dúo. "Con lo que ganaron y lo que pudieron haber sido, podrían estar al nivel de David Bisbal o Alejandro Sanz", comentaron a Pilar Vidal, que desgranó los entresijos de este sonado divorcio en el panorama musical español.