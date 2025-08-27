Poty desvela el secreto para mantenerse en plena forma física a pesar de la edad

Mientras que 'Pasalapabra' se prepara para vivir un hecho histórico con el duelo entre Rosa y Manu, los invitados del concurso líder de la franja vespertina en la televisión española sigue disfrutando de su estancia en el concurso liderado por Roberto Leal como maestro de ceremonias. En esta ocasión, Nerea Rodríguez, Leo Rivera, Lidia Valentín y Javier Castillo (más conocido como Poty), escudan al madrileño y la gallega en busca que conquistar el ansiado bote que supera los dos millones de euros. Además de ayudar, hay tiempo para las confesiones y Poty no dudó en revelar ante todos los espectadores de 'Pasapalabra, que no son pocos(ayer más de 2,7 millones de espectadores únicos y un share medio del 20,7%), su secreto para mantenerse tan joven a pesar de tener ya 65 años. Un aspecto clave para la salud que sorprendió a más de uno en el plató de Atresmedia.

Así se consigue la auténtica salud

En su visita a 'Pasapalabra', el coreógrafo Poty protagonizó un momento divertido junto al presentador Roberto Leal. Tras recibirlo con un abrazo, el conductor quiso saber si su excelente estado físico era fruto del baile o de entrenamientos intensos. Poty respondió con humor y naturalidad: “Esto es genética, créetelo. Todos mis hermanos están igual y mi madre, con 94 años, tiene una agilidad impresionante”. No obstante, también reconoció que su larga trayectoria profesional había influido mucho, destacando su paso por el Ballet Nacional como una etapa decisiva para mantenerse en forma. A sus 65 años, el invitado no dudó en compartir su secreto entre risas: “Que soy un tío simpático”. La ocurrencia provocó la risa de Leal, quien coincidió en que la simpatía también es un gran aliado.

Un duelo que entrará en los anales de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' podría vivir muy pronto un momento histórico gracias a la constancia de Manu y Rosa, los concursantes que cada tarde, de lunes a viernes a las 20:00 horas en Antena 3, protagonizan una de las rivalidades más emocionantes del concurso. Ambos luchan en El Rosco por conquistar un bote que ya supera los 2 millones de euros, aunque por ahora el premio se resiste. Sin embargo, más allá del dinero, los dos están a punto de escribir su nombre en la historia del programa. En cuestión de días, Manu y Rosa podrían convertirse en la pareja más longeva de Pasapalabra, superando el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero. Esa cifra quedó grabada en la memoria de los espectadores cuando Rafa consiguió el bote más alto jamás entregado en el concurso: 2.272.000 euros.