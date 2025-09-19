El presidente de RTVE contrasta el caso de Jimmy Kimmel con el monólogo de Buenafuente para defender la libertad de la cadena pública

Desde el pasado miércoles, el debate sobre la libertad de expresión ha vuelto a cobrar importancia después de que la cadena estadounidense ABC (propiedad de Walt Disney Company) anunciara inesperadamente la cancelación del 'Jimmy Kimmel Live!'. El programa presentado por Jimmy Kimmel se ha suspendido de forma indefinida, después de que el presentador, que en otras ocasiones se ha mostrado crítico con el presidente de Estados Unidos, incluyera en el monólogo del lunes su opinión sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En su cuenta de X, Donald Trump ha celebrado la desaparición del formato, alegando que se ha producido por unos niveles bajos de audiencia. Tras ello, compañeros como Jimmy Fallon y Stephen Colbert, han mostrado su apoyo al conductor de nacionalidad italiana, comentando en sus respectivos programas que no se achantan y seguirán trabajando con normalidad ante lo sucedido, conscientes de que se encuentran en el punto de mira del máximo mandatario.

La noticia de la cancelación ha dado la vuelta al mundo y en nuestro país muchos han sido los que se han hecho eco de ella, como el cómico Andreu Buenafuente, que este jueves volvió al prime time de La 1 con un extenso y polémico monólogo que el presidente de RTVE, José Pablo López, ha compartido en sus redes sociales para defender la libertad de la cadena pública.

"En España, al contrario de lo que ha sucedido esta semana en EEUU, un humorista puede hacer un monólogo en la tele pública sin que le cancelen el programa", ha escrito, invitando a no perderse los ocho minutos de vídeo.

En él, el humorista catalán admitía que lo que ve no le gusta nada, al igual que se siente ofendido "como ciudadano" por el "berenjenal encabronado" que persiste en la actualidad, rompiendo a su vez una lanza a favor del ente público: "No deja de ser un lujo y un placer venir aquí y hablar en libertad en una TV pública, si no mirad lo que le ha pasado a Jimmy Kimmel, que le han suspendido el programa".

Buenafuente se refirió a políticos como Isabel Díaz Ayuso, tocando temas como las manifestaciones pro-Palestina de Madrid en La vuelta a España, llamando "irresponsable político" a quien las compara "con el cerco en Sarajevo, donde murieron miles de personas".

Al igual que se ha referido a los incendios de este verano, "los peores de nuestra historia" y que han dejado "un reguero de escaqueos", así como pide que la corrupción sea "investigada y juzgada".