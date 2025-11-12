El presidente de RTVE descarta a estos dos famosos para las Campanadas 2025, que serán "espectaculares"

La cuenta atrás ya ha comenzado, Mariah Carey ha vuelto a despertar y las cadenas de televisión ya preparan su programación para despedir el 2025. Atresmedia fue el primer grupo de comunicación en anunciar que la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote volvería a acompañar a su audiencia desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre apostando por la fórmula del éxito que le ha asegurado el liderazgo en los últimos años.

Por otro lado, Mediaset siguió sus pasos unas semanas después depositando su confianza en Sandra Barneda y Xuso Jones. La presentadora de 'La isla de las tentaciones' y el cantante y conductor de 'Lo sabe, no lo sabe', serán los presentadores de las Campanadas 2025 en Telecinco y se trasladarán hasta Formigal. Sin embargo, los encargados de tomarse las 12 uvas en RTVE siguen siendo un misterio.

El secretismo ha elevado la expectación a niveles máximos, más si cabe tras la votación que abrió el 28 de octubre para preguntar a su audiencia qué personajes famosos les gustaría que tomaran el relevo de David Broncano y Lalachus. Los resultados fueron de lo más dispares con nombres como los de Gabriel Rufián y Vito Quiles, Simón Pérez y Silvia Charro o Antonio Lobato y Fernando Alonso copando los primeros puestos.

Así, el público ha comenzado a preguntarse en redes sociales quién podrían ser los próximos rostros de las Campanadas 2025 en la cadena pública y dos nombres han resonado con fuerza en los últimos días: los de Rosalía y David Broncano.

Los rumores han llegado hasta los altos mandos del ente público y el director de RTVE, José Pablo López, se ha encargado de despejarlos respondiendo a uno de esos comentarios en la red social X (antes Twitter): "Haremos algo muy diferente. Ya verás...".

Asimismo, el dirigente ha respondido a otro usuario que cuestionaba si ya se había decidido a la pareja que acompañará a los españoles desde el Kilómetro 0 durante la última noche del año y que se espera que se dé a conocer en diciembre: "Claro. Ya lo sabemos. Será espectacular, créeme".

Con Atresmedia afianzando su posición con un tándem de éxito, Mediaset renovando su propuesta con un cambio de escenario y RTVE prometiendo unas Campanadas espectaculares y diversas a lo que se espera, la última noche del año se perfila no solo como una tradición, sino como el prime time más competitivo de la temporada televisiva.