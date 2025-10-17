Primer Pase de Micros Gala 5 'OT 2025': valoraciones, correcciones y favoritos de los profesores

Como cada jueves a las 20:00 h, los seguidores de 'OT 2025' se conectaron a Prime Video para presenciar uno de los momentos más esperados de la semana: el primer Pase de Micros. Esta cita se ha convertido en un ritual para los fans del talent show, que aprovechan para descubrir cómo evolucionan los concursantes y cuáles son las apuestas más fuertes de cara a la Gala 5. Sin tríos en esta ocasión, los alumnos demostraron lo aprendido tras dos jornadas intensas de ensayo, entre ajustes vocales, coreográficos e interpretativos.

En este primer pase de micros de la Gala 5 de 'OT 2025', los aspirantes han puesto toda la energía sobre el escenario, regalando actuaciones afinadas y llenas de promesas para la competición. Judit impresionó con su interpretación en 'Casa de Papel', recibiendo elogios por su conexión emocional y mejora escénica, aunque le señalaron que mantenga el equilibrio durante toda la presentación. Lucía Casani domina 'Creo en mí' con soltura, pero el cansancio le ha jugado una mala pasada: debe pulir algunas notas y centrar su voz para brillar por completo. Téyou defendió su tema en francés con seguridad, aunque los profesores le pidieron que profundice en la conexión para transmitir todo el sentimiento. En el dúo formado por Guille Toledano y Max con 'I Was Born To Love', uno pareció inseguro al comenzar y el otro desubicado en la interpretación; les animaron a superar ese temor para darlo todo. Crespo y Claudia Arenas demostraron buena afinación en 'Nada Valgo Sin Tu Amor', pero necesitan pulir compenetración y dejar atrás inseguridades. María Cruz y Olivia con 'Yes, and?' ofrecieron un pase hipnótico con mínimos errores y cautivaron a los profesores, quienes esperaban una actuación sobresaliente. Guillo Rist y Tinho destrozaron 'I Wanna Be Your Slave' con fuerza, provocando admiración y recibiendo consejos para dosificar intensidad y perfeccionar la interpretación. Finalmente, Cristina y Laura Muñoz desplegaron dos voces potentes en 'La Mala Costumbre', transmitiendo emociones palpables y recibiendo la aprobación del jurado. En la actuación grupal 'Mi Nombre', junto a Leire Martínez, se anticipa un show memorable.

Canciones de la Gala 5 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos