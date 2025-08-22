'El programa de Ana Rosa' ya tiene fecha de estreno para revivir la audiencia de Telecinco

El mes de agosto ha llevado a Telecinco a registrar el peor verano de sus 30 años de historia en términos de audiencia y, con la próxima temporada televisiva a la vuelta de la esquina, la cadena ha preparado nuevos formatos y un cambio en su parrilla. Una estrategia que toca muy de cerca a 'El programa de Ana Rosa', que se extenderá una hora más y ya tiene fecha para su regreso.

Ana Rosa volverá con su temporada 21 y una duración de cuatro horas y media el próximo lunes 8 de septiembre a partir de las 9:00 horas, según ha adelantado 'Formula TV', y con la clara intención de ayudar a la cadena a resucitar sus datos de share.

La periodista y presidenta de su propia productora, Unicorn Content, tendrá una dura competencia por delante con 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en La 1, 'Espejo Público' en Antena 3 y las últimas dos horas de 'Aruser@s', líder de las mañanas en laSexta.

El próximo curso estará plagado de novedades, comenzando con el salto de Joaquín Prat a las tardes con un nuevo programa que, a falta de hacerse oficial, llevará por nombre 'El tiempo justo'. Un movimiento que ha provocado la cancelación de 'TardeAR' tras sus discretos resultados.

Del mismo modo que Ana Rosa ganará tiempo, en el lado opuesto se encuentra 'Vamos a Ver', que se quedará con el horario de 13:30 a 15:00 horas viendo reducida su presencia. Además, tras la marcha de su presentador, Patricia Pardo dará un paso al frente y será la maestra de ceremonias oficial. Por otro lado, los telespectadores se despertarán con el programa de Ana Terradillos, 'La mirada crítica', que se emitirá de 8:00 a 9:00 horas y hará de telonero al programa de Ana Rosa.