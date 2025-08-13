Rafa Castaño, ganador del bote de 'Pasapalabra', habló con Roberto Leal tras pasarse a 'Agárrate al sillón'

Rafa Castaño escribió su nombre con letras doradas en 'Pasapalabra' al convertirse en el ganador del mayor bote jamás entregado en el programa. El concursante respondió correctamente a las 25 palabras en un solo turno y se llevó un premio de 2.272.000 euros, aunque Hacienda se llevó un buen pellizco. Sobre eso y su vuelta a la televisión de la mano de 'Agárrate al sillón'ha hablado con el diario 'Hoy'.

Tras una época alejado de la televisión, Castaño reapareció el pasado 13 de julio en el estreno del nuevo concurso de Telecinco que presenta Eugeni Alemany y sustituye a 'Reacción en Cadena', donde desempeña el rol del Campeón a batir.

Un mes después, el mítico ganador de 'Pasapalabra' sigue en el sillón y solo ha sido batido una vez, aunque consiguió negociar con su contrincante para quedarse en el programa. Sobre su paso a la competencia, el nacido en Sevilla ha desvelado que habló "hace unos días" con Roberto Leal, quien le deseó suerte.

"Yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de 'Pasapalabra'. Son un gran equipo", ha admitido, antes de recordar a su rival, Orestes. Con él, sin embargo, no mantiene el contacto, pero sí "una relación cordial".

"Si alguna vez pasa algo nos escribimos, pero en el plató de 'Pasapalabra' era igual. Cada uno hacía su vida", ha explicado.

Otro de los temas que ha tocado ha sido el dinero que se llevó Hacienda: "Yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto".

"Siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado. Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos", ha declarado.