El reencuentro de Alfred García con Roberto Leal ocho años después de 'Operación Triunfo'

Desde que Antena 3 recuperara 'Pasapalabra' en 2020 y pusiera al frente del programa a un Roberto Leal que estaba en su mejor momento tras afianzarse como presentador de 'Operación Triunfo (OT)', muchos han sido los "triunfitos" que se han sentado en la silla azul o naranja para ayudar a los concursantes a sacar el máximo de segundos para la prueba final de "El rosco".

Nerea, Ana Guerra o Ricky Merino son solo algunos de los cantantes de la edición de 2017 que han visitado a Roberto Leal y, entre ellos, faltaba Alfred García, el cuarto finalista del concurso producido por Gestmusic y que ese mismo año representaría a España en Eurovisión junto a Amaia.

El cantante nacido en El Prat de Llobregat es uno de los invitados de esta semana en 'Pasapalabra'y el presentador no ha dejado escapar la ocasión para echarle la bronca por no haber acudido antes: "Hacía siete u ocho años que no estábamos en un programa juntos".

"Se podría decir que me has amamantado en televisión", respondía bromeando el artista, que recibía la replica de Roberto asegurando que le había dado biberones. "Cuando 'Operación Triunfo' te llevaba, te soltaba en el sofá, te dormías a veces antes de las galas", seguía contando el conductor sevillano.

Alfred, que actualmente acompaña a Manu en el equipo naranja, aún guarda muy buenos recuerdos de su paso por OT: "Qué bonito fue compartir eso, esa primera vez para las dos porque fue algo único y qué bien tenerte cerca otra vez".

De gira por Cataluña y al año que viene por España con el disco 'T´estimo es te quiero', que cuenta con colaboraciones como las de Álvaro Soler, el cantante catalán ha admitido que podría decir que está "en el mejor momento de mi vida y de mi carrera".