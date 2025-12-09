El reencuentro entre Darío y Almudena en 'La isla de las tentaciones 9' saca lo peor de ambos. "Me has roto el corazón", le gritaba Almudena, mientras protagonizabanuno de los momentos más intensos y descontrolados de la edición. Todo empezó cuando, al final de la entrega, Sandra Barneda pidió a las chicas que eligieran quién debía reencontrarse con su pareja frente al espejo durante tres minutos sin pronunciar una sola palabra. La elección fue unánime: Almudena. Darío recibió la noticia con satisfacción, convencido de que aquel cara a cara le serviría para aclarar ideas tras días complicados en la villa. Sin embargo, el supuesto momento de reflexión derivó en un estallido emocional sin precedentes.

Almudena apareció corriendo, incapaz de contenerse, y rompió la norma al empezar a gritar acusaciones cargadas de dolor y rabia. Sus palabras desataron la furia de Darío, que lejos de mantener la calma reaccionó con gritos y gestos agresivos, sorprendiendo incluso a las redes por su brusco cambio de actitud. Sandra Barneda intentó reconducir la situación, pero la tensión escaló con el lanzamiento de cocos, arena y un intercambio de miradas incendiarias que dejó claro que la pareja había cruzado todos los límites previstos para el reencuentro.

El reencuentro entre Darío y Almudena no fue el único anoche en 'La isla de las tentaciones 9'

La nueva entrega de 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco estuvo repleta de reencuentros que, lejos de calmar los ánimos, terminaron encendiendo aún más el ambiente en las villas. Mientras Darío protagonizaba uno de los momentos más comentados tras recibir un contundente rapapolvo de Sandra Barneda, el resto de participantes tampoco vivía su mejor noche. En su caso, el joven terminó sucumbiendo por completo a la tentación y se besó con Cristina, la que él mismo definió como la "segunda chica" a la que ha besado en su vida, confirmando así que su vínculo con Almudena estaba completamente tambaleado.

En paralelo, Gilbert y Claudia continuaron comportándose como si no tuvieran pareja, intercambiando complicidades y flirteos con otros solteros. Gilbert llegó a juguetear bajo las sábanas con Noelia, aunque ella decidió frenar para explorar una posible conexión con el recién llegado Enrique; mientras tanto, Claudia puso la vista en Aitor tras comprobar que Gerard se sentía atraído por la nueva incorporación. También Helena y Rodri vivieron su propio terremoto emocional al tener que enfrentarse cara a cara con Olatz y Barranco, las tentaciones favoritas de sus respectivas parejas, a raíz de los collares de veto que creían estratégicos y que acabaron exponiendo todas sus inseguridades.