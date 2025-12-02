Reparto de temas de la Gala 12 de 'OT 2025': lista completa de canciones

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 12 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Crespo, Guillo Rist y Tinho son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a David Guetta y Samurai respectivamente para lograr el último puesto de la gran final de 'OT 2025' y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de temas entre los concursantes de la Gala 12 de 'OT 2025'

Canción grupal: 'Todo irá bien' de Chenoa junto a ella

Guillo Rist: 'Say My Name' de David Guetta & Bebe Rexha & J Balvin

Tinho: 'Palabra Prohibida' de Samurai

Guille Toledano: 'Tengo todo excepto a ti' de Luis Miguel

Olivia: 'Tengo un pensamiento' de Amaia Romero

Cristina: 'Mamma Knows Best' de Jessie J

Claudia: 'El Cielo' de Tini

Guille y Cristina: 'Mariposas' de Aitana y Sangiovanni

Olivia y Claudia: 'Yes sir, I can boogie' de Baccara

Noche histórica para Olivia en la Gala 11 de 'OT 2025' al proclamarse favorita y finalista

Olivia es la gran estrella de la noche en la Gala 11 de 'OT 2025'. La joven madrileña de 19 años, que además fue elegida como la gran favorita de la semana por parte del público (sumando 3.000 € cortesía de ING), se convierte en una de las primeras finalistas de OT 2025 junto a Cristina y Claudia Arenas, elegidas por el jurado, y Guille Toledano, salvado por los profesores. Por su parte, Guillo Rist y Tinho se jugarán el quinto puesto de finalista en la próxima gala. Las tres chicas parten como favoritas tras la elección del jurado, aunque ha sorprendido la baja valoración de Tinho, que solo obtuvo 31 puntos frente a los 34 de Claudia, una puntuación algo sobrevalorada. La cruz de la gala fue para mi tocayo y paisano Javier Crespo Crespillo, quien se convirtió en el décimo expulsado de 'OT 2025', tras solo recibir el 45% de los votos del público. En contraposición está Guillo Rist, quien se repone tras dos semanas consecutiva estando nominado y luchará la semana que viene por un puesto en la final de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Amazon Prime Video.

'Ese lugar' el himno de 'OT 2025'

En 'Operación Triunfo' cada edición ha contado con una canción identificativa que ha funcionado como himno del programa. 'Ese lugar' es el nombre elegido para el himno de la edición 2025 del certamen musical por excelencia de España y ya esta disponible en todas las plataformas.

Con 'Ese lugar' son ya 13 los himnos de 'Operación Triunfo':