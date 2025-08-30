Sin rivalidad: Christian Gálvez se rinde a Roberto Leal en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra', uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española, vive desde hace años un nuevo éxito de audiencias en Antena 3 de la mano de Roberto Leal. Sin embargo, la historia del formato no se entiende sin Christian Gálvez, quien presentó el programa en Telecinco entre 2007 y 2019, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la cadena.

Preguntado recientemente sobre quién considera que ha sido el mejor presentador del concurso, Gálvez no dudó en señalar a su relevo en Atresmedia: “Me parece el mejor presentador de 'Pasapalabra' que hay. Lo he dicho mil veces y lo volveré a repetir. Es el único y es el mejor. Me parece un profesional como la copa de un pino”, afirmó en una entrevista con el periodista Abel Planelles.

Con estas palabras, el comunicador mostoleño deja claro que entre ambos no existe rivalidad, sino todo lo contrario: respeto y admiración profesional. “La trayectoria que ha llevado, cómo se ha reinventado, cómo se ha adaptado… Me parece que es un titán”, añadió, subrayando la solidez de la carrera de Roberto Leal, que llegó a Antena 3 tras su paso por formatos como 'Operación Triunfo' o 'La Voz'.

El comentario de Gálvez cobra especial relevancia en un momento en el que 'Pasapalabra' sigue siendo líder de audiencia en la franja de la tarde, consolidado como uno de los pilares de la programación de Antena 3. Lejos de alimentar comparaciones o enfrentamientos, el presentador que lo condujo durante más de una década reconoce el papel fundamental de su sucesor en la continuidad del formato.