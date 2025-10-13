Roberto Brasero alerta sobre la DANA Alice: “Aún quedan horas de riesgo con lluvias torrenciales en el Mediterráneo

Roberto Brasero ha estado esta mañana en 'Espejo Público', el magacín matinal liderado por Susanna Griso, y ha dado la última hora sobre la DANA Alice. El meteorólogo de Antena 3 advierte que la DANA Alice dejará sus últimos coletazos con lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, Tarragona y Baleares, aunque la situación tenderá a normalizarse a partir del martes.

Alerta sobre la costa mediterránea

La DANA Alice sigue dejando sus últimos efectos sobre España, y aunque su núcleo frío ya se ha disipado, el meteorólogo Roberto Brasero advierte de que “todavía quedan horas de riesgo”. Según explicó en 'Espejo Público', el fenómeno se mantiene activo por la combinación del aire frío residual y los vientos de levante, que siguen arrastrando la humedad del Mediterráneo hacia la costa. Las zonas más afectadas son el sur de Tarragona, Castellón, Valencia y el norte de Alicante, donde continúan vigentes los avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas y acumulaciones importantes en poco tiempo. También se espera inestabilidad en Ibiza, Formentera y Mallorca, con posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde. Brasero indicó que “estas precipitaciones pueden trasladarse del mar hacia tierra, con riesgo de desbordamientos puntuales”. No obstante, el meteorólogo lanzó un mensaje de calma: la situación empezará a mejorar a lo largo del martes, cuando los avisos se retirarán progresivamente, y el miércoles se espera ya una jornada de mayor estabilidad y normalidad atmosférica en casi todo el país.