Roberto Leal se convierte en el "manitas" de 'Pasapalabra' tras un divertido incidente

Roberto Leal se ha convertido en un elemento imprescindible en 'Pasapalabra', donde cada tarde inyecta una dosis de energía al programa y crea un ambiente distendido con los invitados. Con más de 1.300 programas a sus espaldas, el presentador ha vivido una gran cantidad de momentos inolvidables y puede contar multitud de anécdotas, como la que sucedió este jueves.

La pista musical es una de las pruebas más divertidas del programa y que menos puntos reparte de cara al rosco final. Por ello, los concursantes se dejan llevar y, en el duelo entre Manu y Rosa, el plató se transformó en una pista de baile cuando la gallega consiguió acertar en la cuarta pista 'Dale don dale', el tema de reggaetón que les había tocado.

En ese momento y tras conseguir dos segundos, Rosa se animó a bailar por primera vez, atreviéndose a hacer twerking y la actriz Candela Cruz, que le acompañaba en el equipo azul, también lo dio todo hasta el punto de romper el plató.

La intérprete sevillana, que da vida a Carmen Recas en 'Sueños de Libertad', apareció con una pata de la mesa en la mano. El presentador, entre risas, se acercó rápidamente para colocar la barra en su sitio.

Sin embargo, la actriz ha compartido a través de su perfil de Instagram lo que no se vio durante la emisión del programa. Al parecer, la pata dio bastantes problemas y fuera de cámaras el conductor se puso manos a la obra para arreglarlo.

"Hoy amigos, vamos a enseñar a montar un plató en 'Pasapalabra'. Yo he trabajado dos tardes en Leroy Merlin. ¿No ves? ¡Ya está!", exclamaba Roberto mientras colocaba un disco desmaquillador de algodón entre la mesa y la pata para que se quedara sujeta.