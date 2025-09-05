Última hora
Rocío Flores rompe su silencio en 'De Viernes': “Llegué a pensar que mi padre se iba a suicidar"
LARAZÓN ha tenido acceso a dos minutos del primer scoop de la temporada del magacín de crónica social y prensa rosa de Telecinco
Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Rocío Flores va a conceder una emotiva entrevista exclusiva en 'De Viernes', donde relató los momentos más duros de su vida lejos de la televisión y que LARAZÓN ha tenido acceso a dos minutos del primer scoop de la temporada del magacín de crónica social y prensa rosa de Telecinco. “Mi mayor aprendizaje en este tiempo ha sido darme cuenta de la persona tan resiliente que soy. Soy más fuerte de lo que jamás me creí”, confesó. Explicó que durante meses ha vivido “en piloto automático”, incapaz de sentir nada, pese a estar atravesada por el dolor: “Es como si te apuñalan en el corazón a corazón abierto y no sientes nada”. Rocío aseguró que lo más duro ha sido ver sufrir a su familia, algo que la “ha destrozado”. La nieta de Rocío Jurado reconoció que llegó a temer por la vida de su padre: “Llegué a un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar”.
Al ser preguntada por su madre, Rocío Carrasco, la joven no pudo contener las lágrimas: “Claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, me ha hecho mucha falta”. Sin embargo, reveló que no guarda recuerdos bonitos junto a ella: “No soy capaz de recordar nada. Es muy triste, pero es la verdad”. Rocío Flores lamentó haber gastado “tanta energía” en intentar un acercamiento con su madre, que nunca se materializó: “Hoy ya no espero nada de nadie. Mi madre ha decidido no estar y eso se respeta, vale, pero me ha destrozado la vida”. A pesar de todo, subrayó que su padre nunca le puso trabas para reconciliarse con Carrasco: “Él siempre me ha apoyado en mis intentos, nunca se ha opuesto. Al revés, siempre me ha dicho: ‘Es tu madre’”, espetaba con los ojos vidriosos la hija de Antonio Flores y Rocío Carrasco.
Lydia Lozano vuelve a Telecinco dos años después
Rocío Flores no será la única gran protagonista de la noche. Lydia Lozano se sentará en el plató situado en la carretera de Fuencarral dos años después del trágico y abrupto final de 'Sálvame'. La periodista y colaboradora televisiva especializada en el mundo del corazón será además nueva tertuliana del programa, junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León. Además, José Carlos Montoya pondrá fin a su silencio mediático, volviendo a los platós de televisión.
