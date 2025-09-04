Rosa Rodríguez duplica su récord en 'Pasapalabra' y se convierte en la primera mujer bicentenaria

'Pasapalabra' celebra este año su 25 aniversario y no para de añadir nuevos récords a su extensa colección. Si la semana anterior el duelo entre Manu y Rosa se convertía en el más longevo de su historia, este miércoles la concursante alcanzaba los 200 programas.

Una cifra que la corona como la primera mujer en llegar a esa número en la historia del programa que presenta Roberto Leal en Antena 3. Precisamente, el presentador era el encargado de trasladarle la noticia después de haberse ganado el derecho a seguir en el programa tras ganar en la silla azul: "Ella fue la primera mujer que cumplía 100 programas y ahora, evidentemente es la primera bicentenaria de 'Pasapalabra".

Rosa Rodríguez no podía ocultar su emoción y admitía que no se lo podía creer: "Estoy como que me lo he encontrado de repente, te diría increíble, pero más que increíble es inverosímil para mí. Uno sueña con hacer cosas grandes pero nunca te imaginarías estar aquí".

Antes de "El Rosco", la gallega de origen argentino hizo un repaso, con "cosquillitas en el estómago", de lo que suponía este logro: "Uno sueña y una de las cosas que más me gustan en la vida es soñar, pero la verdad es que llegar hasta aquí no era algo que se me había pasado por la mente. Una vez que estás aquí es como, de repente te lo encuentras, trabajas cada día para seguir, pero es una cosa increíble".

Además de agradecer el apoyo de la gente que le para por la calle, dedicaba unas palabras de agradecimiento a todos los componente del formato: "Estoy infinitamente agradecida a todo el equipo que es que lo hacéis maravilloso. Este programa para mí es ya no solo como concurso, para mí hace mucho bien y estoy feliz de poder formar parte de la historia de este programa".

"Llegar hasta aquí es mucho trabajo personal, pero para poder llegar a hacer este trabajo necesitas unas circunstancias que te acompañan porque sino es imposible. En mi caso se han dado esas circunstancias gracias al esfuerzo y trabajo de mi familia", ha continuado.

Y el programa no pudo acabar mejor para la coruñesa, que consiguió ganar con 22 aciertos y ningún fallo a un Manu que mantuvo su ritmo hasta el final, quedándose a una palabra del empate y fallando dos de las cuatro letras que podrían haberle dado la victoria.