RTVE se lanza a la aventura africana con 'Dra. Fabiola Jones', su nueva apuesta de infoentretenimiento

Después de haber recorrido gran parte de América Latina con 'Hasta el fin del mundo', el formato inspirado en 'Pekín Express' que La 1 estrena este miércoles, RTVE se marchará hasta África con un nuevo formato que combina información y entretenimiento producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España

Bajo el título 'Dra. Fabiola Jones', el ente público ha confiado en la veterinaria Fabiola Quesada, actual vicepresidenta de la Asociación de Científicos Españoles en el Sur de África, para trasladar a su audiencia una mirada única a la vida en la sabana africana. Con una perspectiva única y con una voz femenina al frente, la serie recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día.

Este nuevo espacio se estrenará muy pronto en el primer canal de la cadena pública y se caracteriza por mezclar aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza. En palabras de Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, una producción que no se veía desde 'El hombre y la Tierra' de Félix Rodríguez de la Fuente.

Durante la presentación, su director, Lucas Goikoetxea, ha adelantado que durante "seis semanas de rodaje" han estado en países como Namibia o Sudáfrica, así como han "cogido 10 aviones, helicópteros, jeeps, furgonetas" para recorrer "miles de kilómetros".

"Un equipo muy pequeñito hemos hecho algo muy grande. Y con rigor científico. Hemos repasado los grandes temas que preocupan", ha asegurado, "vamos a ver grandes interacciones quirúrgicas, también tendremos sustos de salir corriendo; liberaciones, búsquedas, furtivos... y todo el trabajo que hay detrás".

Por su parte, la narradora y veterinaria ha anticipado que durante los distintos episodios el público verá "animales de los ecosistemas de allí, los animales de la sabana, a los que no se les da la atención necesaria" y a los que hay que proteger desde "numerosos ángulos", así como "la salud de los ecosistemas".

Así será 'Dra. Fabiola Jones'

Según ha compartido RTVE en una nota de prensa, 'Dra. Fabiola Jones' mostrará la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.

Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe. Así como mostrará el contacto diario con las comunidades locales y la vida nocturna en entornos salvajes.

La audiencia tendrá la oportunidad de sumergirse en impactantes operaciones quirúrgicas en plena sabana, el tenso "descornado" del animal más amenazado para evitar su caza, arriesgadas capturas con dardos anestésicos, patrullajes contra furtivos, delicados rescates, rigurosos chequeos médicos y proyectos de recuperación en refugios y santuarios.