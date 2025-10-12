RTVE lanza la primera gran promo de ‘Hasta el fin del mundo’, su nueva aventura con Paula Vázquez

RTVE ha comenzado a calentar motores para el estreno de 'Hasta el fin del mundo', su gran apuesta de entretenimiento para esta temporada con Paula Vázquez al frente. La cadena pública aprovechó la enorme audiencia del partido de la Selección Española en La 1 para lanzar una espectacular promo del reality, que adelanta imágenes inéditas de la aventura y presenta a sus protagonistas.

En el avance, se pueden ver algunas de las situaciones extremas a las que se enfrentarán las seis parejas de concursantes, entre las que figuran Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton, NIA y J Kbello, y Aldo Comas y José Lamuño. Algunas, como Rocío Carrasco o Alba Carrillo, aparecen totalmente al límite durante la experiencia.

La promo, narrada por la voz en off de Paula Vázquez, reflexiona sobre el sentido de los viajes y el modo en que solemos centrarnos más en la foto final que en el recorrido. “El lugar ideal, la luz perfecta, el momento justo. Mostramos el final del viaje, pero no contamos qué nos llevó hasta allí”, dice la presentadora, mientras las imágenes muestran a los concursantes ante paisajes espectaculares.

Vázquez concluye con una declaración de intenciones: “¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un instante de verdad? ¿Auténtico? ¿Real? Aquí no mostraremos solo el destino, vamos a contar la historia completa. Lo que duele, lo que late, lo que cambia. Esa será nuestra filosofía de viaje, y la pienso seguir... hasta el fin del mundo”. La promo finaliza con Paula en lo que parece ser el Salar de Uyuni, en Bolivia, uno de los escenarios que podría formar parte del recorrido que llevará a los participantes desde Costa Rica hasta Ushuaia, en el extremo sur de América.

Basado en el formato británico 'Race Across the World', el programa mostrará cómo doce rostros conocidos del cine, la televisión, la música y las redes sociales viajan sin aviones, sin móviles y con un presupuesto limitado. Cada etapa obligará a las parejas a tomar decisiones estratégicas sobre transporte, alojamiento y recursos, mientras recorren miles de kilómetros en busca de su destino final.