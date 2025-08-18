RTVE se olvida de 'La Pirámide' y consolida 'Malas Lenguas' en su lugar

Malas noticias para Itziar Miranda y los concursantes de 'La Pirámide'. Tras una semana extraordinaria en la que se quedó fuera de la parrilla de RTVE en sustitución de 'Malas Lenguas', que pasó a emitirse simultáneamente en La 1 y La 2, RTVE ha vuelto a confiar en el programa presentado por Jesús Cintora.

De esta forma, la segunda edición de 'Malas Lenguas' se emitirá en simulcast y ocupará la franja de 19:20 a 20:30 horas en el primer canal del ente público, cuando dará paso a 'Aquí la tierra' y seguirá con su emisión en La 2, tal y como ha comunicado la cadena pública.

Hace unos días, en una entrevista con 'El País', la presentadora del concurso aseguraba no hacer caso a las audiencias, pero precisamente los malos datos que ha cosechado desde su estreno han llevado a RTVE a tomar esta estricta decisión. Sin ir más lejos, en las últimas semanas de julio, La 2 superaba en audiencias a 'La Pirámide', que con un 5,4% de cuota de pantalla se quedaba a más de un punto de la segunda emisión de 'Malas Lenguas'.

El futuro del juego basado en la asociación de palabras es bastante incierto y las grabaciones cesaron el pasado 6 de agosto, alcanzando un total de 35 entregas. Esto supone que 20 de ellas se quedarán en el cajón hasta que el ente público decida darles salida.

Además, las habituales reposiciones de los primeros episodios emitidos también han desaparecido de las mañanas de La 2, mientras que en RTVE Play estarán disponibles hasta el 7 de septiembre.

'Malas Lenguas', respaldada por su audiencia

El programa presentado por Aida Bao, en sustitución de Jesús Cintora, que ha vuelto este lunes de sus vacaciones; registró en la segunda semana de agosto la segunda mejor semana en audiencias desde el mes de junio. De hecho, el viernes 8 de julio alcanzó un 8,8% de share.

Unos datos que han sido mejores que los obtenidos por 'La Pirámide' y, durante los tres días que su segunda edición se emitió en La 1, se movió en torno al 6,5% de share, más de un punto por encima que el concurso producido en colaboración con Globomedia.