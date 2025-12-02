RTVE se prepara para la final de Eurovisión Junior con una programación especial en Clan

En menos de dos semanas, la capital de Georgia, Tiflis, tomará el testigo de Madrid para acoger la 23º edición del Festival de Eurovisión Junior, después de que Andria Putkaradze ganara con 'To My Mum' en la última edición. Será el próximo sábado 13 de diciembre cuando los focos se vuelvan a encender, esta vez en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, y Gonzalo Pinillos, representante español, comparta con el público del certamen su 'Érase una vez... (Once upon a time)', con la que intentará traerse la victoria 21 años después.

Y RTVE, que retransmitirá la final, ha comenzado a calentar motores para preparar a la audiencia ante tal majestuosa cita. Según ha informado en una nota de prensa, a partir del lunes 8 de diciembre, el primer programa en directo de Clan, 'Team Total', acogerá a los distintos protagonistas que han sido parte del concurso musical europeo para plantear juegos y retos a la audiencia.

Así, los presentadores y voces por excelencia del Festival, Tony Aguilar y Julia Varela, serán los invitados especiales del primer día. El comentarista de Eurovisión Jr y los presentadores de 'Team Total' se enfrentarán a un épico duelo a tres donde deberán reconocer canciones del certamen europeo mediante emojis. Además, se hará un karaoke con claners en la Total House y se podrán cantar temas como 'Antes muerta que sencilla', 'Loviu' o 'Como la Lola', con los comentarios en directo de Tony y Julia.

Por otro lado, el martes 9 de diciembre, el programa recibirá a la representante de Eurovisión Junior 2024, Chloe DelaRosa. Los espectadores podrán jugar con ella a '¡Para flipar! (Versión Eurovisiva)'. Al día siguiente la visita la protagonizará la cantante Nerea Rodríguez, que jugará a 'Eurofichados'. El objetivo: acertar qué personaje de Eurovisión Junior es mediante las pistas que les van lanzando.

El jueves será el turno de la subcampeona de Eurovisión Junior 2023. Sandra Valero participará en el programa para jugar a 'Continúa la canción'. Asimismo, el programa conectará con Gonzalo Pinillos para ver cómo está viviendo los días previos a la final y se pedirá a los claners que le envíen un mensaje para darle ánimo.

Además, cada día se retransmitirá 'Euromisión, donde diferentes personalidades que han pasado por el Festival plantearán una pregunta en formato vídeo y los claners tendrán que votar cuál creen que es la opción correcta. El ente público también ha preparado una 'Europorra' y cada uno de los invitados de la semana dejará en un sobre su predicción del Top 3 de Eurovisión Junior 2025. El lunes 15 se abrirán y se descubrirá si alguien ha acertado.