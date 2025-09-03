RTVE recula y cancela la emisión simultánea del Telediario 2 tras la bajada en audiencias

La emisión en simulcast del informativo nocturno con Pepa Bueno le ha durado a RTVE, como quien dice, un telediario. Este mismo martes la cadena realizaba un cambio en su programación hasta el miércoles para emitir la segunda edición del Telediario en La 2, además de en las cadenas habituales, La 1 y el Canal 24 horas.

Este planteamiento respondía a la intención del ente público de recopilar una mayor audiencia para su espacio informativo, que acaba de inaugurar nueva temporada, y pretendía aprovechar el estreno de las dos nuevas entregas de 'Cifras y Letras' y de 'Saber y Ganar', en una estrategia calcada a la llevada a cabo este lunes con la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, las audiencias de este martes no han sido las esperadas y RTVE ha decidido dar marcha atrás. De esta forma, este miércoles la parrilla del segundo canal volverá a su horario previsto: a partir de las 21:30 horas se estrenarán las dos primeras entregas del concurso presentado por Aitor Albizua y, seguidamente, será el turno del formato que conduce Jordi Hurtado, pero que contará con Rodrigo Vázquez los fines de semana.

En cifras, el Telediario 2 sumó en su segundo día en simulcast un 2% de share y 194.000 telespectadores en La 2, mientras que en la primera cadena alcanzó un 9,4% de cuota de pantalla y 904.000 seguidores. Unos datos que han pegado una considerable bajada con respecto al día anterior: un 13,2% en La 1 y un 3,6% en La 2.

Lo que no cambiará será el telediario especial que ha preparado la cadena con la que supone la primera salida de plató de Pepa Bueno, que se trasladará hasta San Vicente de Leira, una pequeña aldea de Ourense que pertenece al Concello de Vilamartín de Valdeorras.

Desde allí, la directora y presentadora del Telediario 2 abordará con entrevistas a los vecinos y el alcalde lo que han supuesto los incendios forestales que han asolado el país durante el verano. Una oleada que ha sido la peor en medio siglo y que ha dejado en todo el país miles de hectáreas calcinadas, decenas de casas quemadas, miles de personas desalojadas y cuatro fallecidos.