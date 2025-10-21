RTVE rescata la última grabación de Mayra Gómez Kemp, su despedida ante las cámaras

RTVE ofreció este lunes un homenaje muy especial a Mayra Gómez Kemp al emitir en La 2 una entrega inédita de ‘El Cazador Stars’, grabada antes de su fallecimiento. La emisión coincidió con el primer aniversario de la muerte de la mítica presentadora, fallecida el 13 de octubre de 2024, a los 76 años, a consecuencia de un accidente doméstico.

El programa, que permanecía guardado en los archivos de la cadena, constituye un documento histórico: según la propia RTVE, se trata de la última grabación televisiva de la conductora de ‘Un, dos, tres... responda otra vez’, una de las figuras más queridas y recordadas de la historia de la televisión española.

La entrega de ‘El Cazador Stars’, conducida por Gorka Rodríguez, se grabó meses antes del fallecimiento de la hispanocubana, que llevaba tiempo retirada de la vida pública debido a los problemas de salud derivados de los dos cánceres que superó —de lengua y de garganta—. En la presentación, el propio Rodríguez reconoció su admiración por la invitada: “Creo que hoy el nervioso voy a ser yo, porque tengo aquí a mi presentadora favorita de todos los tiempos”, confesó antes de dar paso a Mayra.

La respuesta de la veterana comunicadora fue tan natural como nostálgica: “A mí en redes no me conocen de nada, pero he presentado un programa que a lo mejor a ustedes les suena: el ‘Un, dos, tres’”, dijo sonriente, desatando el aplauso del público del plató.

Durante la grabación, Mayra compartió equipo con Kira Miró y los creadores de contenido Mr. Avelain y JC Nano. Pese a sus dificultades para hablar, consecuencia de las secuelas de sus enfermedades, la presentadora se mostró participativa, divertida y competitiva. El grupo consiguió derrotar a la cazadora Ruth de Andrés y se llevó un premio total de 8.200 euros, que Mayra donó íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Su intervención emocionó tanto a los espectadores como al propio equipo del programa, que había adelantado en marzo que RTVE planeaba emitir la entrega a título póstumo.