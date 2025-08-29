Rubén Cortada, atónito ante la pintoresca cualidad de Rosa en 'Pasapalabra'

El duelo entre Rosa y Manu en 'Pasapalabra' ha llegado este viernes a la emblemática cifra de 197, un número que evoca directamente a otra pareja icónica del programa, la formada por Orestes Barbero y Rafa Castaño. El andaluz se llevó el bote más alto jamás conquistado en el concurso, 2.272.000 euros, exactamente en el enfrentamiento 197 contra el burgalés.

Un momento que ha recordado Roberto Leal durante la presentación de los concursantes que, después de tantos programas, nunca dejan de sorprender. Y sino, que se lo digan al actor cubano-español Rubén Cortada, que no paraba de darle vueltas a la cabeza a una cualidad insólita de Rosa y que había salido a colación en el programa anterior.

"Yo me quedé pensando sobre el programa anterior en el tema de los números y la relación con los colores", profería pensativo el intérprete de series como 'El Príncipe' y 'Olmos y Robles'. "No sé de donde viene esto", añadía bastante perplejo.

"Es sinestesia", resolvía el presentador, que aludía a Rosa, a quien "un número le evoca a un color". "Le pasa a algunas personas", se unía la concursante a la conversación, explicando que sucede cuando "un sentido interfiere en otro".

Preguntada por qué color le evocaba el bote del presente programa, 2.056.000 euros, Rosa aclaraba que en este caso era el "verde".

Manu y Rosa están a punto de convertirse en la pareja más longeva en la historia de 'Pasapalabra', algo que se cumplirá el próximo lunes si el concursante logra pasar "La Silla Azul", después de que haya perdido el enfrentamiento de este viernes con dos fallos en "El Rosco".