Rubén Torres cambia 'La isla de las tentaciones' por 'Supervivientes All Stars', que ya tiene fecha de estreno

A falta de poco más de una semana para el inicio de 'Supervivientes all Stars', Mediaset ya ha desvelado a la mayor parte de los famosos que se enfrentarán a la segunda edición del reality. Una nueva entrega que les llevará de vuelta a los Cayos Cochinos y comenzará en Telecinco el próximo 4 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Alternando entre 'TardeAr' y sus redes sociales, la cadena ha hecho oficial en los últimos días a los primeros ocho concursantes, entre los que se encuentran Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja y Fani Carbajo.

A ellos se ha unido este martes al bombero y tatuador Rubén Torres, que en 2024 consiguió llegar a la final de 'Supervivientes' y destacar por batir el récord de collares de líder. Su paso por el programa se caracterizó por su espíritu competitivo que, unido a sus habilidades físicas y la empatía que mostraba con sus compañeros, le hizo ganarse el cariño del público de casa.

En su vídeo de presentación, el también concursante de 'La isla de las tentaciones', en la misma edición que Montoya, afirma que "ha vuelto a caer en la tentación" y alerta a los telespectadores porque viene "dispuesto a darlo todo con tal de ganar".

El noveno concursante del formato de Telecinco apareció por primera vez en pantalla en el programa de Netflix 'Falso amor', un reality producido por Cuarzo Producciones, que le hizo ganar visibilidad para dar el salto a la televisión de la mano de 'Supervivientes'.

En el apartado sentimental, Rubén Torres mantiene una relación en estos momentos con una joven llamada Laura Cantizano, con quien sube gran contenido a redes sociales de todos los viajes y escapadas que hace junto a ella. Su perro Braco también ocupa un hueco importante en su corazón.

Laura Madrueño volverá a embarcarse hasta Honduras como maestra de ceremonias. La presentadora no estará sola y Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas principales, mientras que Sandra Barneda repetirá como presentadora de los debates.

Asimismo, la nueva entrega se presentará en el FesTVal de Vitoria, que se celebra del 1 al 6 de septiembre y donde no faltarán las sorpresas. Allí, estarán presentes un grupo de conocidos exconcursantes de anteriores entregas de 'Supervivientes' para dar las claves de esta segunda edición del formato.