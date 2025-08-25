Salario a la baja para el regreso de Belén Esteban a la televisión tras el fracaso de 'La familia de la tele'

Belén Esteban y La Osa Producciones, bajo la dirección de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, negocian una bajada de salario de la colaboradora televisiva madrileña, cuya vinculación en la productora se remonta a 2009 con su fichaje por 'Sálvame'. Tras el sonoro fracaso de 'La familia de la tele', el programa ha decidido volver a Ten y Canal Quickie con 'No somos nadie' y las prestaciones no serán las mismas que cuando se encontraba bajo el paraguas de la televisión pública de nuestro país. Según publica Informalia, la oferta presentada a la Patrona de España es bastante inferior a los sueldos acordados con anterioridad en Telecinco y RTVE debido al límite presupuestario que tienen ahora tras la salida del ente público y aunque esta bajada salarial no le ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban, las negociaciones siguen estando abiertas y hasta el momento son cordiales debido al aprecio y la amistad que se tienen Belén Esteban con Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Siempre ha mantenido su caché

Desde la finalización de ‘Sálvame’ en Telecinco en junio de 2023, Belén Esteban ha logrado mantener intactas las condiciones de su contrato. Esto significa que su sueldo no se vio afectado ni durante el tiempo en que el programa estuvo fuera de antena, ni después, cuando el equipo se trasladó a TEN y Canal Quickie con el espacio ‘Ni que fuéramos’. Gracias a esta estabilidad, la colaboradora de Paracuellos se consolidó como la mejor remunerada del grupo, incluso trabajando en cadenas con menor alcance que Telecinco. Mientras tanto, muchos de sus compañeros sí sufrieron importantes rebajas salariales al pasar de un gran formato nacional a plataformas más pequeñas.

La buena racha para Belén continuó con su participación en RTVE en el programa ‘La familia de la tele’, donde siguió percibiendo unas condiciones ventajosas. No obstante, este escenario podría modificarse con el estreno de ‘No somos nadie’, el nuevo magacín de La Osa Producciones que regresará a TEN y Canal Quickie el 1 de septiembre, con María Patiño y Carlota Corredera al frente, y donde Esteban y Kiko Matamoros serán las grandes bazas tras la marcha de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.