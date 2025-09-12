Santi Rodríguez reivindica a las personas con problemas de salud mental: "Una lección de vida"

'Pasapalabra' no es solo un concurso diario, sino que también sirve de altavoz para los personajes famosos que cada tarde ayudan a los concursantes del equipo naranja y del equipo azul a conseguir los preciados segundos para la prueba final de "El Rosco".

El programa es uno de los más vistos al día, siendo líder de su franja, y en los compases finales del formato, los artistas invitados charlan con Roberto Leal sobre los proyectos en los que están trabajando actualmente. Tal y como hizo este jueves el actor Santi Rodríguez, que aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje muy especial.

El showman español está actualmente de gira por toda España con su espectáculo '¿Nos damos un viaje?' y, entre sus proyectos futuros, tiene programado un nuevo estreno tras colaborar con una asociación de Lorca que trata a gente con problemas de salud mental.

"Esta gente te enseña esas cosas que tenemos que valorar la gente que llevamos una vida rutinaria. Deberíamos de valorar mucho más la vida tan maravillosa que tenemos porque gente que tiene problemas de salud mental te dan una lección de vida diaria", ha reflexionado.

Durante su discurso, el jienense también ha recordado que le gusta trabajar "con gente que la vida no le trata bien", al igual que ha hecho cosas en el pasado con personas con síndrome de Down y es embajador de niños con parálisis cerebral.