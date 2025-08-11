Santiago Segura confiesa que 'MasterChef' impone una multa de seis cifras si desvelas el nombre del ganador

El éxito de 'MasterChef' ha sido tan notorio, que el ente público ha dado luz verde a Shine Iberia para realizar adaptaciones del concurso matriz para rellenar la programación de la cadena principal del ente público. Uno de estos famosos spin-off del certamen culinario del ente público' es el 'Celebrity', que este septiembre iniciará su décima edición. Santiago Segura fue participante de la tercera en el año 2018 y se quedó a un paso de la final, siendo el décimo expulsado de un concurso que acabó conquistando Ona Carbonell. El realizador de Carabanchel Bajo, que ha vuelto a triunfar este verano con su cine gracias a 'Padre no hay más que uno 5', acaba de desvelar a los micrófonos de Europa Press que el certamen culinario juzgado por los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágeraimpone una multa de seis cifras si revelas el nombre del ganador de la edición. "A mí en 'MasterChef' me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Para la próxima, papel de confidencialidad", espetó Santiago Segura asegurando así que el castigo si te vas de la lenguas es bastante doloroso sobre todo para tu bolsillo.

Así fue la tercera edición de 'MasterChef Celebrity' en 2018

La tercera edición de 'MasterChef Celebrity', emitida en 2018, se presentó oficialmente el 20 de abril mediante una nota de prensa de RTVE, comenzando su emisión el 9 de septiembre y finalizando el 25 de noviembre. Como novedad, Bibiana Fernández y Anabel Alonso condujeron el late-night 'Las Retales' tras cada gala, comentando con humor y análisis lo ocurrido en el talent culinario. El casting reunió a un variado grupo de personalidades, desde la medallista olímpica Ona Carbonell hasta el cineasta Santiago Segura, pasando por la actriz Paz Vega, el showman Mario Vaquerizo o la modelo Antonia Dell’Atte. La competición estuvo marcada por retos exigentes, repescas y expulsiones dobles, como la de la quinta gala, donde Antonia y Jaime Nava abandonaron, aunque la italiana regresó en el episodio siguiente. La audiencia se mantuvo sólida, superando habitualmente los 2,7 millones de espectadores y alcanzando su pico en la final con más de 3,2 millones. Tras semanas de tensión en pruebas de exteriores, inmunidades y duelos culinarios, Ona Carbonell se alzó ganadora, demostrando constancia y alto nivel técnico. Paz Vega se quedó con el segundo puesto, destacando por su creatividad, mientras que Mario Vaquerizo y Antonia Dell’Atte completaron el cuarteto finalista. Entre los momentos memorables estuvieron las estrategias de equipo, el carácter competitivo de varios aspirantes y la participación de figuras tan carismáticas como Boris Izaguirre, Carmen Lomana o María Castro, que aportaron tanto espectáculo como emoción.