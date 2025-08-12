La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha de estreno: regresa antes de otoño

Las noches frente al fuego o las duras pruebas como la apnea esperan a los participantes de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', que repetirá presentadores, y ya tiene fecha de estreno en el prime time de Telecinco, según ha adelantado Poco Pasa TV. El programa no esperará a la llegada del otoño y el día elegido es el jueves 4 de septiembre.

De esta forma, la segunda edición del reality con famosos ocupará un hueco que actualmente estaba vacío tras la estrategia de Mediaset de emitir las entregas restantes de 'El rival más débil' desde el 14 de agosto y hasta el 28 de agosto.

Hace dos semanas la cadena confirmó a Laura Madrueño como su maestra de ceremonias desde Honduras, en un vídeo promocional en el que presentaba las dos islas, "Armonía" y "Caos", que hospedarán a los nuevos protagonistas, que ya fueron concursantes del reality en ediciones anteriores y regresan a los Cayos Cochinos para vivir una nueva experiencia aún más extrema y exigente que volverá a ponerles a prueba.

Aunque aún no se ha hecho público el casting oficial, se ha confirmado la participación de Jessica Bueno y han comenzado a sonar con fuerza nombres como Kike Calleja, Gloria Camila, Fani Carbajo o Alejandro Albalá.

La periodista estará escudada por Jorge Javier Vázquez, que estará al frente de las galas, y Sandra Barneda, que se ocupará de los debates y que recientemente ha terminado de grabar la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'.

A falta de confirmación oficial, la cadena con sede en Fuencarral presentará la nueva edición del programa en el FesTVal de Vitoria, que se celebra del 1 al 6 de septiembre, y contará con la presencia de un grupo de conocidos exconcursantes de anteriores entregas de 'Supervivientes' para dar las claves de esta segunda edición del formato en una presentación en la que no faltarán las sorpresas.