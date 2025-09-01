Sergio Ramos explica el significado de su canción 'Cibeles' esta noche en 'El Hormiguero'

La espera ha terminado y esta noche tras los Informativos 2 presentados por Vicente Vallés y Esther Vaquero, Antena 3 estrena la temporada número 20 de 'El Hormiguero', que el año pasado que coronó como el programa más visto del curso televisivo 2024-2025 y que buscará mantener su corona en la temporada 2025-2026. El espacio del access prime time del canal principal de Atresmedia liderado por Pablo Motos, tendrá como primeros invitados a dos grandes amigos del maestro de ceremonias valenciano: Bertín Osborne y Sergio Ramos. Este último esta en boca de todos en las últimas horas debido a la publicación de 'Cibeles', su primera canción en solitario y durante su entrevista en el programa de las hormigas más famosas de la televisión explicará su significado, con un claro mensaje al Real Madrid y sus aficionados tras su polémica salida en el verano de 2021.

Demostrando su sentimiento por el Real Madrid

Sergio Ramos presentó su nueva canción titulada 'Cibeles', un tema en el que expone de manera íntima los sentimientos vinculados a su salida del Real Madrid tras dieciséis años como referente del club. En un directo previo en Instagram, el excapitán explicó que la obra recoge su carrera, los recuerdos acumulados y la experiencia vivida en esa etapa, describiéndola como un relato musical de su despedida. La letra incluye fragmentos cargados de nostalgia, entre ellos el verso “Te olvidaste de mí, me dejaste de lao… volvería encantao”, que refleja con claridad la emoción de su adiós. El lanzamiento se produjo ayer domingo 31 de agosto y rápidamente provocó una notable repercusión en redes sociales y medios deportivos, donde generó gran interés.

Uno de los mejores defensas de este siglo

Sergio Ramos García, nacido en Camas (Sevilla) en 1986, es considerado uno de los defensores más destacados de la historia reciente del fútbol. Formado en la cantera del Sevilla FC, debutó en el primer equipo en 2004 y, apenas un año después, fichó por el Real Madrid, donde se consolidó como líder y referente durante dieciséis temporadas. En el club blanco disputó más de 650 partidos y conquistó un palmarés extraordinario: cinco Ligas, cuatro Ligas de Campeones, dos Copas del Rey y múltiples títulos internacionales. Reconocido por su garra, su capacidad goleadora en momentos decisivos y su versatilidad defensiva, fue capitán del equipo y símbolo de carácter competitivo.

El remate de Sergio Ramos ante el Atlético en la última final de la Champions jugada en Portugal larazon

Con la selección española alcanzó la gloria internacional al proclamarse campeón del mundo en 2010 y lograr dos Eurocopas consecutivas en 2008 y 2012, formando parte de una generación histórica. En 2021 cerró su etapa en el Real Madrid y continuó su carrera en el París Saint-Germain antes de regresar al Sevilla en 2023 y ahora continúa con sus labores defensivas en la liga mexicana con Rayados de Monterrey. Admirado y polémico a partes iguales, Sergio Ramos ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial gracias a su liderazgo, pasión y entrega.

El defensa no estará solo en esta nueva visita al programa de Antena 3 ya que estará acompañado por su gran amigo, el cantante y empresarioBertín Osborne. Tras debutar en los años setenta, alcanzó la fama en 1980 con su disco 'Amor Mediterráneo' y desde entonces ha grabado más de 28 álbumes, abarcando géneros como la balada, el pop y la ranchera. Paralelamente, ha desarrollado una exitosa carrera televisiva con programas como 'Contacto con tacto', 'Lluvia de estrellas' y 'Mi casa es la tuya'. En 2025 heredó oficialmente el título de conde de Donadío de Casasola, tras el fallecimiento de su padre, y anunció su retirada definitiva de la música para 2026 con una gira de despedida en España y América Latina. A sus 70 años, combina su legado artístico con una etapa marcada por dificultades económicas, incluyendo deudas con Hacienda y entidades bancarias, además de embargos relacionados con sus empresas. Admirado por su carisma y voz, Osborne prepara el cierre de una trayectoria de más de cuatro décadas en los escenarios y en la pequeña pantalla, fue uno de los concursantes más célebres de la última edición de 'Tu cara me suena'.