“Ha sido una leche guapa”: Alfredo Duro relata desde el hospital su percance en un encierro

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, Alfredo Duro, sufrió este lunes un aparatoso percance en los encierros de San Sebastián de los Reyes. Mientras corría, tropezó al girar una curva y chocó contra una valla de protección, lo que le hizo perder el equilibrio. En el suelo, fue arrollado por uno de los bueyes que encabezaban la carrera.

La situación fue comentada horas más tarde en el programa de Josep Pedrerol, que quiso restar dramatismo y al mismo tiempo lanzar una advertencia a su colaborador: “Ha sido una leche guapa, pero se va a recuperar. Qué faena, Alfredo, no tenemos edad para estas cosas. Hay que estar más tranquilos”, dijo entre risas el presentador.

El propio Duro intervino poco después desde el Hospital La Paz de Madrid, donde permanece ingresado. Con oxígeno y vías, apareció sonriente en un vídeo grabado para los espectadores del programa. “Estoy francamente bien. Esto del oxígeno es casi un detalle, podría quitármelo, pero no quiero que me riñan las enfermeras. Hoy todo el mundo me echa la bronca”, comentó.

Entre sus palabras, dejó también un mensaje con tono de broma pero con cierto aire de decisión: “Alfredo Duro abandona, desde hoy, el mundo de la tauromaquia”.

Sobre el momento del golpe, el periodista reconoció que lo vivió con intensidad: “He notado el topetazo y que caía. Vi una cara muy grande que impactó contra mí”. El diagnóstico fue claro: varias costillas rotas y una conmoción leve, además de un golpe en la cabeza que precisó seis puntos de sutura.

Si la evolución es favorable, Duro recibirá el alta este mismo martes para continuar la recuperación en casa, donde se espera que pueda reincorporarse poco a poco a su vida habitual.