Modificaciones
'No somos nadie' afronta su primer cambio: retrasa su inicio y alarga su duración
A partir del lunes 15 de septiembre, el programa presentado por María Patiño en Ten y Canal Quickie comenzará a las 15:45 horas
María Patiño, Belén Esteban y compañía parecen haber encontrado su sitio en la televisión de la mano de Ten y Canal Quickie, donde cada tarde, desde el pasado 1 de septiembre, abordan la actualidad con su toque particular que tanto ha calado en la audiencia de entre 25 y 44 años. Una franja donde registra hasta un 6% de share.
Desde su vuelta al "pisito" en el formato que fusiona 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos' se ha consolidado en el nuevo canal y esta semana ha sido lo más visto en varias ocasiones. Sin ir más lejos, este miércoles se quedó a una décima de alcanzar el 2% de cuota de pantalla y registró una media de 153.000 espectadores.
Un éxito que le ha llevado a hacer un cambio en su horario. Tal y como anunció su maestra de ceremonias este jueves, el programa producido por La Osa retrasará su emisión 15 minutos para comenzar a las 15:45 horas. Pero no es la única modificación ya que ampliará su duración media hora.
De esta forma, a partir del lunes 15 de septiembre, el programa presentado por María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes, estrenará nuevo horario en Ten y acabará a las 19:45 horas. De las tres horas y media que duraba hasta ahora, pasará a emitirse durante cuatro horas.
