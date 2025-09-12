Acceso

Televisión Programas

Modificaciones

'No somos nadie' afronta su primer cambio: retrasa su inicio y alarga su duración

A partir del lunes 15 de septiembre, el programa presentado por María Patiño en Ten y Canal Quickie comenzará a las 15:45 horas

Cartel oficial de 'No somos nadie'
Cartel oficial de 'No somos nadie'La Osa Producciones
Beatriz Madrueño
  • Beatriz Madrueño
    Beatriz Madrueño (Madrid, 2000) es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Observadora a tiempo completo y amante de la escritura, comienza su andadura profesional como redactora en 20 Minutos. Actualmente colabora en la sección de televisión de La Razón.
Madrid Creada:
Última actualización:

María Patiño, Belén Esteban y compañía parecen haber encontrado su sitio en la televisión de la mano de Ten y Canal Quickie, donde cada tarde, desde el pasado 1 de septiembre, abordan la actualidad con su toque particular que tanto ha calado en la audiencia de entre 25 y 44 años. Una franja donde registra hasta un 6% de share.

Desde su vuelta al "pisito" en el formato que fusiona 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos' se ha consolidado en el nuevo canal y esta semana ha sido lo más visto en varias ocasiones. Sin ir más lejos, este miércoles se quedó a una décima de alcanzar el 2% de cuota de pantalla y registró una media de 153.000 espectadores.

Un éxito que le ha llevado a hacer un cambio en su horario. Tal y como anunció su maestra de ceremonias este jueves, el programa producido por La Osa retrasará su emisión 15 minutos para comenzar a las 15:45 horas. Pero no es la única modificación ya que ampliará su duración media hora.

De esta forma, a partir del lunes 15 de septiembre, el programa presentado por María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes, estrenará nuevo horario en Ten y acabará a las 19:45 horas. De las tres horas y media que duraba hasta ahora, pasará a emitirse durante cuatro horas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas