'No somos nadie' arranca el 1 de septiembre y su subdirector asegura que será un programa sin límites

Entre bromas e indirectas por la ausencia de Lydia Lozano, que vuelve a Telecinco bajo el ala de 'De Viernes', María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros cuentan las horas para reunirse en "el pisito" y ponerse delante de las cámaras de 'No somos nadie'.

El nuevo formato producido por La Osa Producciones fusiona 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos' y debutará el próximo 1 de septiembre a las 15:30 horas, tal y como ha comunicado la productora en sus redes sociales, donde ha compartido el cartel oficial del programa bajo el lema "No somos nadie, pero sobrevivimos a todo", en una alusión al fin de 'Sálvame' y la cancelación de 'La familia de la tele'.

'No somos nadie' tendrá una duración de tres horas y media, extendiéndose hasta las 19:00 horas. María Patiño será su maestra de ceremonias de lunes a jueves, mientras que los viernes se quedará al frente Carlota Corredera. A ellas se unen Belén Esteban y Kiko Matamoros como colaboradores, al igual que Marta Riesco, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, David Insua, Arnau Martínez y Carolina Sobe, formando un compacto grupo de 10 integrantes que espera más fichajes.

Así lo ha desvelado su subdirector Arnau Martínez, en una entrevista en 'La tarda de Ràdio 4': "Estamos en conversaciones con algunos que ya han pasado por el pisito y gente nueva".

La productora describe el programa como "un espacio donde la cultura pop se cruza con la actualidad, la emoción convive con el humor y la televisión renace en la franja", mientras que Arnau Martínez asegura que será "un programa sin límites".

En este sentido, "no habrá una directiva que les diga que por ahí no y si quieren opinar de una persona lo pueden decir sin problemas. Habrá reporteros que irán a por los famosos en los photocalls y no aceptaremos vetos, si no nos dejan preguntar de algo nos iremos".

Los temas más recurrentes

El subdirector de 'No somos nadie' también se ha referido a uno de los temas más sonados en los últimos días y, antes de hacerse oficial el fichaje de Lydia Lozano por Telecinco, asegura que el programa piloto tocará ese asunto y el de Chelo García-Cortés: "Comenzaremos con las ausencias".

De esta forma, en el primer programa se abordarán preguntas como la relación actual entre Lydia y María Patiño, si han hablado o la periodista les ha felicitado por su vuelta a la televisión. Así como si les coge el teléfono.

Y detalla qué ocurrirá el día del estreno: "Habrá muchas misiones, ya estamos trabajando en la del estreno. El mismo lunes anunciaremos si habrá cocina o no y cómo se cocina. Tendremos a un testimonio que nos hablará de una de las principales noticias del corazón de la semana".

"Vuelve María Patiño después de la experiencia de 'La familia de la tele', que ya sabemos como acabó en TVE. Viene con ganas de hacer televisión como a ella le gusta, sin límites, gamberra... Una Belén Esteban también con ganas de dar guerra", ha añadido.

"Nos queremos dirigir a esos espectadores que no ven nada ahora en la tele porque no encuentra nada en la tarde o echa de menos 'Sálvame'. Somos un formato de entretenimiento, daremos voz a nuestra audiencia, habrá mucho contenido digital, nos acercaremos a los influencers...", ha finalizado.