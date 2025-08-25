'No somos nadie' sigue agrandando su equipo: estos son los nuevos colaboradores

"El pisito" de María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Carlota Corredera sigue llenándose de inquilinos y, tras las incorporaciones de Marta Riesco, Alberto Guzmán y Anna Gurguí, Canal Quickie ha continuado anunciando los nuevos colaboradores de 'No somos nadie'.

El programa que recupera a los protagonistas del universo 'Sálvame' y que supone la fusión de 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos' se estrenará el próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas y se podrá ver a través de Ten y de forma digital a través del YouTube y Twitch de Canal Quickie. María Patiño será su maestra de ceremonias de lunes a jueves, mientras que los viernes se quedará al frente Carlota Corredera.

A los nombres mencionados, también se unirán David Insua, experto en realeza y podcaster de éxito; Arnau Martínez, bautizado por el canal como el discípulo de Kiko Hernández, y Carolina Sobe, presentada en las redes sociales del programa como meteoróloga, cantante, tenista y artista.

Precisamente la que fuera concursante de realities y apareciera en alguna entrega de la última temporada de 'Tentáculos' reaccionaba pletórica a su anuncio: "¡Estoy más feliz que el padre del Pecas! Vuelvo con los míos, con los que han creído en mí siempre, gracias".

La primera temporada estará llena de "novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos", pero desde su anuncio, el programa producido por La Osa Producciones, está destacando por sus ausencias, entre ellas, Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, que habrían rechazado unirse al proyecto y podrían vincularse a otras cadenas.

Por otro lado, Kiko Hernández está manteniendo conversaciones con la productora, al igual que Belén Esteban, rostro confirmado pero con quien están negociando una bajada de salario.