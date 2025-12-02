Sonsoles Ónega desvela a Pablo Motos su reacción al escuchar sus diálogos en 'Las hijas de la criada': "Me despertó un instinto de rabia"

Sonsoles Ónega ha cambiado el plató de 'Y ahora Sonsoles' por el de 'El Hormiguero' este martes para presentar, junto a Verónica Sánchez, 'Las hijas de la criada', la ficción basada en su novela homónima ganadora del Premio Planeta 2023 y que ya está disponible en atresplayer.

Tanto escritora como actriz han desvelado algunas de las claves de esta nueva ficción, que en palabras de la autora "hay cosas que mejoran la novela". Asimismo, "el capítulo dos tiene una trama que no está en la novela", de tal modo que los lectores del libro descubrirán una nueva historia.

La periodista y presentadora de televisión ha continuado explicando cómo se desarrolla 'Las hijas de la criada', apuntando que cuenta la historia de la familia Valdés y "el intercambio de unas niñas nada más nacer, engendradas por el mismo hombre". La hija de la matriarca crece como la hija de la criada y viceversa.

La hija del también periodista Fernando Ónega ha admitido estar muy satisfecha con la serie, pero ha dejado caer que le hubiera gustado actuar y tener algún "papelín", aunque solo hubiera sido como figurante: "No pudo ser por falta de tiempo".

Así como ha contado la "extraña sensación" que tuvo al ver cómo las actrices ensayaban y recitaban los diálogos que ella había escrito: "Me despertó un instinto de rabia, de decir 'qué hacen diciendo mis diálogos'. Me produjo una sensación de esto es mío".

Próximos invitados