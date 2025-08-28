'Supervivientes All Stars' añade un toque de "Casa Real" con el anuncio de la undécima concursante

La lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars' está casi al completo y, tras los últimos anuncios de Alejandro Albalá y Rubén Torres, este jueves ha sido el turno de oficializar un nombre femenino. 'TardeAR' ha sido nuevamente el encargado de comunicarlo en directo.

Creando un poco de expectación y sembrando pistas como su relación con "la Casa Real, Froilán, el rey emérito y Victoria Federica", Frank Blanco y Verónica Dulanto han dado paso al vídeo promocional para descubrir a Miri Pérez-Cabrero como la undécima concursante de la segunda edición del reality.

La actriz y concursante de programas como 'MasterChef' y 'Supervivientes' volverá a Honduras un año después de su paso por el reality de Telecinco para embarcarse en una nueva aventura junto al resto de participantes confirmados: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y los mencionados anteriormente.

"Bueno, que vuelvo...", ha exclamado la cocinera e influencer catalana en el vídeo presentación que ha compartido Mediaset. "No me podía resistir. Estoy en mi hábitat, en 'Supervivientes'. Soy Miri y soy nueva concursante".

Tal y como ha escrito la empresa de comunicación en la presentación de la concursante, la vida de Miri cambió por completo tras su participación en 'MasterChef' en 2017, donde quedó en quinto lugar. Posteriormente, participó en 'Supervivientes 2024', siendo una de las grandes protagonistas tras permanecer en Honduras casi 100 días y quedando en séptima posición.

Miri también ha hecho carrera en el mundo de la interpretación, participando en películas como 'Fuimos canciones', de Juana Macías, o series de ficción, como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia', en los que aparece con personaje secundario.

'Supervivientes All Stars' comenzará en Telecinco el próximo 4 de septiembre a partir de las 22:00 horas y Laura Madrueño volverá a embarcarse hasta Honduras como maestra de ceremonias. La presentadora no estará sola y Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas principales, mientras que Sandra Barneda repetirá como presentadora de los debates.