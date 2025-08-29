'Supervivientes All Stars' rescata a un mítico tronista como duodécimo concursante

Un nuevo nombre se ha sumado este viernes a la extensa lista de concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que arrancará el próximo 4 de septiembre en Telecinco y promete más exigencia, nuevas oportunidades y momentos inolvidables.

Esta vez ha sido 'Vamos a Ver' el encargado de anunciar al duodécimo concursante del reality tras los anuncios de Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero en 'TardeAR'. Se trata de Noel Bayarri, el influencer canario y uno de los tronistas más recordados de la historia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (MYHYV).

A falta de conocer a los últimos participantes que viajarán a Honduras y que se dividirán entre Playa Armonía y Playa Caos, el casting lo completan: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero.

Entre los nombres que podrían anunciarse en los próximos días figuran el de Tony Spina, otro originario de 'MYHYV'; y Adara Molinero, cuya madre ya se encuentra entre los concursantes confirmados y que podría acompañarla en la aventura.

Noel Bayarri

Noel Bayarri regresa por todo lo alto a la televisión y en su vídeo presentación, da una pista de lo 'picante' y divertida que será su participación en las islas de los Cayos Cochinos. Algo que no exime de que sea el mejor superviviente y quiera hacerse con el ansiado maletín: "¿Antojo de 'Mojo Picón'? Aquí estoy yo para dártelo nena. Soy Noel Bayarri, nuevo participante de 'Supervivientes All Stars'. Este año es el mío".

El nuevo participante es considerado uno de los tronistas más míticos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Además, el canario protagonizó un final de trono de María Hernández totalmente inesperado para todos y que traspasó por completo la pantalla, haciéndose un hueco en el corazón de la tronista, que acabó eligiéndole a él en detrimento de Manu Lombardo, Cristian o Avatar.

Posteriormente, el influencer participó en 'Supervivientes 2015', en donde estuvo alrededor de 35 días tras ser expulsado por la audiencia. De ahí pasó por el pisito de 'Solos' y hasta ha llegado a jugar en un par de equipos de la Kings League. Tiene hasta un canal en Mtmad ('Mad Mojo') en donde muestra su día a día.

La principal faceta de Noel Bayarri es la de influencer. 'Mojo Picón' cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes, por lo que gran parte de los ingresos que tiene en estos momentos provienen de ahí. Ingresos que le dan para realizar viajes de ensueño y que gran parte de ellos tienen como origen los bolos que hizo cuando saltó a la fama en 'MYHYV', en donde llegó a cobrar en alguno hasta 3.000 euros.