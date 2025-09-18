Crisis PSOE
Susana Díaz apresura el fin de la legislatura tras los desacuerdos entre PSOE y Junts: "Es la muerte a pellizcos"
La senadora socialista ha comentado que el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez es poco alentador y que todo el mundo ha entrado ya modo campaña electoral
Susana Díaz ha vuelto a pronunciarse en 'Espejo Público' sobre la situación actual de su partido y las previsión de la expresidenta de la Junta de Andalucía no ha sido muy alentadora. La actual senadora y contertulia política en el magacín matinal de Antena 3 ha espetado que la actual situación que vive el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez es insostenible debido a las discrepancias, las negociaciones y los acuerdos-desacuerdos entre el PSOE y Junts, calificándolo como "la muerte a pellizcos". Además, ha resaltado en su intervención otro gran problema que vive su partido dentro del hemiciclo de la cámara baja de las Cortes Generales de España y que propiciaron la última derrota de Yolanda Díaz y la reducción de la jornada laboral.
La exbaronesa socialista comentaba en 'Espejo Público' que actualmente "no existe una mayoría de fuerzas progresistas" y esto se ve reflejado en las últimas votaciones en el Congreso de los Diputados. "Son tres derechas que tarde o temprano se iban a poner de acuerdo. En cuanto al futuro electoral, con los comicios ya anunciados en Castilla y León, Susana Díaz advertía que todo el mundo ha activado el modo campaña electoral y que no tardará mucho en anunciarse Elecciones Generales debido a que "no se va a agotar la legislatura", por los problemas citados anteriormente en este artículos.
