'TardeAR' se despide de Telecinco para siempre: "Llega Lydia Lozano y nosotros nos vamos"

La nueva estrategia de Telecinco defenestró definitivamente a 'TardeAR', que no conseguía las audiencias adecuadas y ha sido cancelada para dar paso a 'El Tiempo Justo', el nuevo programa de Joaquín Prat que pretende hacerle frente a 'Y ahora Sonsoles'.

A punto de celebrar su segundo aniversario en las tardes de Telecinco, el programa con Verónica Dulanto y Frank Blanco al frente, se ha despedido de su audiencia este viernes con un vídeo en el que ha recordado algunos de los mejores momentos que han ocurrido a lo largo de 496 programas en antena.

"Llega Lydia y nosotros nos vamos", bromeaba la presentadora en los compases finales del espacio producido por Unicorn Content y que comenzó con Ana Rosa Quintana como maestra de ceremonias el 18 de septiembre de 2023.

La periodista mostraba su tristeza por el fin de esta etapa, aunque ella se incorporara "un poquito más tarde" al haber entrado a formar parte el pasado mes de febrero: !TardeAR' les ha regalado y nos ha regalado instantes que han quedado ya para siempre en la memoria de la televisión y en la nuestra".

"Desde Mario Vaquerizo con collarín hasta la caída de Barrientos de la silla, aquí en la mesa, pasando por momentos surrealistas y entrañables. Cada uno hizo de este programa un poco también lo que le ha dado la gana", ha rememorado.

La madrileña mostraba su desazón porque no quería acabar, pero se recomponía y asumía que "la tele es así, una profesión apasionante", pero que tiene "estas cosas". "Aunque le pongamos alma, corazón esfuerzo y demás, acaba esta etapa que hemos disfrutado. Nos hemos colado en sus casas cada tarde, espero que les hayamos entretenido y divertido, lo hemos hecho de corazón. Yo me llevo a este gran equipo", añadía dirigiéndose a los seguidores del formato.

Frank Blanco fue el siguiente en despedirse: "En la televisión trabajamos para todos vosotros. A toda la gente que ha entendido que 'TardeAR' era acompañaros, que era divertiros y entreteneros y que habéis estado aquí el ultimo día, gracias".

A partir del próximo lunes 8 de septiembre, la franja que deja libre 'TardeAR' será ocupada por el nuevo programa de Joaquín Prat, que deja 'Vamos a ver' en manos de Patricia Pardo, y Frank Blanco le ha deseado lo mejor: "Toda la suerte para el equipo de Joaquín Prat".