Telecinco adelanta el estreno de 'La isla de las tentaciones 9' a este martes con un formato inédito

Hace unos días, Telecinco sorprendía a su audiencia adelantando la fecha de emisión de 'La isla de las tentaciones'. El reality no esperará hasta enero para emitir una nueva edición que verá a nuevas parejas poniendo a prueba su amor ante las provocaciones de los tentadores y comenzará este martes 7 de octubre con dos formatos previos en Mediaset Infinity, que servirán de preparación para lo que está por venir.

Bajo el título 'La Isla de las Tentaciones. El Casting’, se mostrará cómo se desarrollan las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras, en una temporada en la que por primera vez se ha llevado a cabo un casting abierto. Por otro lado, 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones' revelará en primicia las identidades de los nuevos protagonistas y varios de los momentos que marcarán la novena edición.

Integrado por dos capítulos, el primer programa basado en la elección de los concursantes, un formato inédito hasta ahora, revelará cómo se desarrolla la selección no solo de las parejas protagonistas, sino también de los solteros y solteras cuyo gran objetivo será convertirse en su mayor tentación.

Según ha informado la cadena con sede en Fuencarral a través de una nota de prensa, los usuarios de la plataforma verán cuáles son las diferentes entrevistas a las que tienen que hacer frente los candidatos. La primera de las dos entregas se estrenará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas.

Tras el estreno de los dos programas sobre el casting, Mediaset Infinity incorporará dos nuevos episodios de 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', que revelarán en primicia las identidades de las parejas protagonistas y de los solteros y solteras que convivirán con ellos en las villas.

Además, el programa los acompañará en los preparativos de su viaje y posterior desembarco en la República Dominicana y dará a conocer los entornos familiares de las parejas protagonistas, que les dan consejos y comparten sus temores ante la experiencia que van a vivir. Por último, el espacio ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la novena edición.

Por tanto, antes del estreno de la novena temporada del reality desarrollado por Cuarzo Producciones, se emitirán cinco entregas, de tal modo que los nuevos episodios del programa presentado por Sandra Barneda podrían llegar a Telecinco antes de noviembre.