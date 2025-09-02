Telecinco estrenará 'El Precio de...' con la exmujer de Ábalos para competir con 'MasterChef Celebrity 10'

La nueva temporada televisiva no ha hecho más que empezar y Mediaset ya ha comenzado a mover ficha. Tras el anuncio del casting oficial de 'Supervivientes All Stars' y el novedoso reality de convivencia para elegir a los concursantes de 'Gran Hermano 20', este martes ha puesto fecha de estreno al nuevo programa de Santi Acosta.

En ocasión del FesTVal de Vitoria, el grupo audiovisual ha anunciado que el primer capítulo de 'El Precio de...' verá la luz el próximo lunes 8 de septiembre en prime time, por lo que competirá en la misma franja que 'MasterChef Celebrity 10', que estrenó su temporada este lunes con un 16,4% de cuota de pantalla.

Después de las malas audiencias cosechadas durante el mes de agosto, promediando un 8% de share y registrando su peor semana de la historia, Telecinco intentará comenzar su remontada poniendo toda la carne en el asador con la primera entrega de este nuevo formato que une varios géneros como el documental, la entrevista y el debate en plató.

El primer episodio, titulado 'El Precio de la Corrupción', contará con Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y madre de dos de sus cinco hijos. En el vídeo promocional que ha compartido la cadena, la entrevistada advierte: "Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío".

Tras 20 años de relación, la expareja del político no escatimará en detalles y relatará sus experiencias y vivencias. Unas palabras que serán claves para entender y arrojar luz al caso Kaldo o caso Ábalos, según ha comunicado Mediaset en una nota de prensa.

El objetivo del programa, que produce Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, no es otro que aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad dando voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

Cada nueva entrega incluirá el estreno de un documental con información y testimonios claves y exclusivos y después se dará paso a un debate con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.