Telecinco fija fecha para ‘¡Vaya fama!’, su nuevo relevo de ‘Socialité’ en las mañanas de fin de semana

Telecinco ya ha puesto fecha al estreno de su nuevo magacín de fin de semana. ‘¡Vaya fama!’ debutará el sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas, ocupando la franja que hasta hace apenas un mes pertenecía a ‘Socialité’.

El espacio, producido por Cuarzo (‘Supervivientes’, ‘La isla de las tentaciones’, ‘La Roca’), seguirá una línea parecida a su predecesor: exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y momentos de plató con colaboradores y reporteros. Sin embargo, Mediaset todavía no ha revelado quién o quiénes se pondrán al frente del formato, lo que mantiene abierta la principal incógnita a pocos días del estreno.

El anuncio llega tras varias semanas en las que la cadena ha rellenado la franja con reposiciones y contenidos de archivo, una solución provisional que no ha conseguido buenos datos de audiencia y que, además, ha terminado afectando a la primera edición de Informativos Telecinco. Con la llegada de ‘¡Vaya fama!’, Mediaset busca reforzar las mañanas de los fines de semana y recuperar el terreno perdido en esa franja estratégica.