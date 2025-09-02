Telecinco hace oficial el fichaje de Lydia Lozano, que deja fuera de 'De viernes' a este colaborador

Telecinco le ha vuelto a abrir las puertas a Lydia Lozano que, tras la cancelación de 'Sálvame' hace dos años, regresa a la cadena con sede en Fuencarral por todo lo alto. La cadena lo ha anunciado a través de las redes sociales con un vídeo que está a la altura de su retorno.

Como una verdadera diva aparcando su coche en frente de la puerta mientras un gran cartel luminoso le da la bienvenida, la periodista vuelve de la mano de 'De Viernes', que comienza su tercera temporada el 5 de septiembre, día en el que ya estará presente como nueva colaboradora.

De esta forma, la periodista ha decidido aceptar el nuevo proyecto que le ha ofrecido Mediaset y, que según desvelaron sus excompañeros en 'No somos nadie', le hará ganar 2.000 euros por programa. Su nombre ha sido uno de los más comentados en la nueva etapa de los colaboradores del universo de 'Salvame', que a pesar de que se haya querido "divorciar" de ellos, le desean lo mejor.

Así lo hizo saber Belén Esteban en el programa piloto que fusiona 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos' en Ten y Canal Quickie: "Me alegro mucho que le hayan llamado y que se haya ido a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Si le sale una oferta tiene que mirar por su casa y si a ella le interesa más irse a Mediaset, yo creo que ha hecho lo correcto".

Sin embargo, este movimiento del formato de Telecinco ha tenido una repercusión inmediata en uno de sus colaboradores. Se trata de Antonio Moreno, que antes del anuncio oficial en redes sociales se ha despedido del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

"Con todo mi pesar, y por diversas razones, dejo 'De Viernes'. Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido. Ha sido un privilegio pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla!!", ha escrito el paparazzi.