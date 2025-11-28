Telecinco prescinde de 'Agárrate al sillón' y apuesta por revivir 'El precio justo'

'Agárrate al sillón' tiene los días contados y, según ha adelantado Poco Pasa TV, Mediaset ha decidido acabar con las grabaciones del concurso que presenta Eugeni Alemany en el mes de diciembre, de tal modo que la emisión del programa finalizará a lo largo del mes de enero.

De esta forma, el formato producido junto a Bulldog TV, que empezó el pasado 13 de julio con Rafa Castaño, ganador del bote de 'Pasapalabra', como campeón a batir, desaparecerá de la programación de Telecinco con tan solo seis meses de emisión.

La noticia llega la misma semana en la que ha salido a la luz la intención de la cadena de Fuencarral de reinventarse tras encadenar mínimos históricos, apostando por fórmulas del pasado y replanteando su franja diaria con hasta tres cancelaciones, siendo esta la primera de ellas.

'Agárrate al sillón' llegó a la parrilla del principal canal del grupo de comunicación italiano para tomar el relevo de 'Reacción en cadena' en la franja de las 20:00 horas de la tarde y mejorar unos datos que habían caído en picado. Una ardua tarea teniendo en cuenta la competencia de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Sin embargo, la estrategia no ha dado sus frutos y la adaptación del formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place' no ha conseguido superar el doble dígito, quedándose en una media que oscila entre el 7 y el 9% de share.

Por otro lado, el citado medio ha informado que el equipo de la productora Fremantle ya estaría inmerso en la preproducción de la versión diaria de 'El precio justo', espacio elegido para reemplazar al concurso y que supone la vuelta de un formato que apareció en pantalla por última vez en 2021 con Carlos Sobera.